"بيج رامي" يصنع التاريخ ويقهر كورونا ويفوز بـ مستر أولمبيا

توج رامي السبيعي، الشهير بـ "بيج رامي" بلقب مسابقة مستر أولمبيا العالمية لكمال الأجسام.

ويعد هذا فوز بيج رامي الأول بالمسابقة التي احتل مركزها الثاني قبل 3 أعوام.

ولفوز بيج رامي قصة، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من عدم المشاركة.

ففي 9 أكتوبر، أصيب بيج رامي بفيروس كورونا، ليفقد فرصة التأهل الرسمي إلى مستر أولمبيا.

لكنه تلقى دعوة خاصة للمشاركة في 22 أكتوبر الماضي، قبل أن يحقق المركز الأول في الساعات الأولى من صباح الأحد.