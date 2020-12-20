لاعب ليدز: صلاح هو أفضل لاعب واجهته طوال مسيرتي

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 12:11

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بأحد أهدافه مع ليفربول في ليدز يونايتد

يؤمن كلافن فيليبس لاعب وسط ليدز يونايتد بأن محمد صلاح نجم ليفربول هو أفضل لاعب واجهه خلال مسيرته الكروية.

هناك مواجهة وحيدة جمعتهما، وكانت في افتتاح الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي وسجل صلاح خلالها ثلاثة أهداف "هاتريك".

وقال فيليبس في تصريحات لـBBC: "بين كل الفرق التي واجهتها رأيت مدى سرعة فريق ليفربول في تحريك الكرة ومدى إتقان اللاعبين لذلك".

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وأضاف الدولي الإنجليزي "لعبت ضد صلاح، لقد سجل ثلاثية في تلك المباراة، إنه أفضل لاعب لعبت ضده طوال مسيرتي حتى الآن".

وأكمل اللاعب البالغ من العمر 25 عاما "لقد كان صلاح قويا للغاية في هذه المباراة، كان لا يصدق".

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 13 هدفا بهدفيه في شباك كريستال بالاس، ليحتل صدارة جدول هدافي المسابقة، بفارق هدفين عن سون هيونج مين جناح توتنام ودومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون.

لاعب المقاولون العرب السابق سجل للمباراة الخامسة على التوالي.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ينفرد بصدراة جدول المسابقة برصيد 31 نقطة بفارق 5 نقاط عن إيفرتون الوصيف.

ويستعد ليفربول لملاقاة وست بروميتش ألبيون في الجولة 15 يوم الأحد المقبل.

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