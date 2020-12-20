وكيل أشيمبونج: اللاعب يرفض أي تصالح.. أنا زملكاوي ولدي حل للأزمة

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 00:27

كتب : FilGoal

أشيمبونج

كشف وائل الخربتاوي وكيل بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك الأسبق، أن موكله الغاني يرفض تماما التصالح.

وصرّح الخربتاوي عبر أون تايم سبورتس 1: "اللاعب والمحامي الخاص به رافضان تماما لأي تفاوض مع الزمالك أو الوصول لأي حلول".

وأضاف: "هو يشعر أنه ظُلم في الزمالك".

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وأوضح: "أنا زملكاوي ولدي حل للأزمة ولكني لن أقوله الآن".

وأتم: "يمكن للزمالك أن يصعّد المسألة للمحكمة الفدرالية من أجل إطالة المدة قبل تنفيذ الحكم".

وكان عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك قد أوضح عدم وصول أي قرار بشأن تغريم النادي في قضية الغاني بنيامين أشيمبونج، قبل يومين.

وقال عصام سالم: "قضية أشيمبونج عمرها عامين ونصف، اللاعب الغاني رفع القضية في فيفا وصعّد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حكم واعتقد أنه نهائي بقيمة مليون و200 ألف دولار".

وشدد "الحُكم يتردد في وسائل الإعلام ولم يصلنا القرار بشكل رسمي، وسيتم دراسة الموقف وبالتأكيد هناك طريقة لمتابعة الأمر وسنتخذ الخطوات القانونية للحفاظ على حقوق النادي".

الغاني البالغ 30 عاما لعب للزمالك موسم 2017-18 في النصف الأول وسجل هدفين فقط خلال 6 مباريات ومن ثم رحل على سبيل الإعارة في يناير إلى بتروجت ومع نهاية الموسم انتقل للشمال القطري.

أشيمبونج الزمالك
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