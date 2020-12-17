الزمالك: لم يصلنا قرارا رسميا بشأن غرامة أشيمبونج.. ومصطفى محمد باق حتى الأولمبياد

أوضح عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك عدم وصول أي قرار بشأن تغريم النادي في قضية الغاني بنيامين أشيمبونج.

وقال عصام سالم: "قضية أشيمبونج عمرها عامين ونصف، اللاعب الغاني رفع القضية في فيفا وصعّد الأمر للمحكمة الرياضية الدولية وحصل على حكم واعتقد أنه نهائي بقيمة مليون و200 ألف دولار".

وشدد "الحُكم يتردد في وسائل الإعلام ولم يصلنا القرار بشكل رسمي، وسيتم دراسة الموقف وبالتأكيد هناك طريقة لمتابعة الأمر وسنتخذ الخطوات القانونية للحفاظ على حقوق النادي".

الغاني البالغ 30 عاما لعب للزمالك موسم 2017-18 في النصف الأول وسجل هدفين فقط خلال 6 مباريات ومن ثم رحل على سبيل الإعارة في يناير إلى بتروجت ومع نهاية الموسم انتقل للشمال القطري.

كما تطرق عصام سالم للحديث عن موقف فرجاني ساسي من التجديد، قائلا: "الجمهور يتحدث عن فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي ومصطفى محمد، وجميعنا ندرك أن الحديث عنهم مجرد شائعات وساسي وبنشرقي يؤكدان على عشق للنادي والاستمرار".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 1: "ساسي ووكيله في أكثر من مرة أكدا على اقتراب التوصل من الاتفاق لتجديد التعاقد في الفترة المقبلة".

وأردف "المفاوضات مستمرة مع لجنة الكرة وأثق أنها ستصل للنتيجة التي تأملها جماهير الزمالك".

وواصل عن مستقبل مصطفى محمد بقميص الزمالك: "هو قيمة كبيرة سواء للنادي أو منتخب مصر، سيتم الاستقرار على بقاءه حتى الأولمبياد لأنها مصلحة لكل الأطراف خاصة أن سعره سيختلف وبعدها سيكون محط اهتمام الدوريات الأوروبية الكبرى وليس مجرد الدوري التركي".

وأتم عن إمكانية رحيل كريم بامبو "سننتظر للفترة الشتوية المقبلة، ولم نفتح ملف الفترة المقبلة بعد وحينها ستتحدد الملامح لترتيب الأوراق".

كريم بامبو كان قريبا من مغادرة الزمالك بعد موسم واحد لكن انتقاله لصفوف سموحة تعطل في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.