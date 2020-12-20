لاعبا منتخب مصر للشباب: عوملنا كأننا الوباء.. والبعض "عايز يوقع ربيع ياسين"

الأحد، 20 ديسمبر 2020 - 00:12

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

شرح حمزة علاء، حارس مرمى منتخب مصر للشباب، وحسام أشرف مهاجم الفريق، تفاصيل ما حدث معهم في تونس وعودة الفريق دون لعب في بطولة شمال إفريقيا.

وقال علاء في تصريحات لأون تايم سبورتس 2: "كل لاعب معزول في غرفة وحده الآن، وأجرينا مسحة فور وصولنا وننتظر نتيجتها غدا".

وشدد "ليلة مباراة تونس تم إبلاغي أنني سلبي، وكذلك في صباح يوم المباراة. استعددت بشكل طبيعي للمباراة في مكاني، فجأة وجدت منتخب تونس والحكام يعودون للغرف، وبعدها قالوا لي إن الأزمة في مسحتي وأنني إيجابي".

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وأردف "اليوم فقط شعرت ببعض الأعراض وفقدت حاسة الشم جزئيا".

وكشف "عوملنا في تونس كأن منتخب مصر هو الوباء. أحد إداريين منتخب تونس نظر لي (من فوق لتحت) فسألته (في حاجة؟) فقال لي أنا أنظر للاعبين الذين لن يلعبوا ضدنا".

أما حسام أشرف فقال "في البداية شعرت بأعراض خفيفة، لكن بعد ذلك عانيت من كل أعراض كورونا لكن الآن أصبحت أفضل".

وأردف "عندما سمعنا أن لدينا 18 إصابة شكينا بأن هناك خطأ في المسحة، بعدها ظهرت الأعراض على بعضنا".

وتسائل "كيف نعود إلى مصر وعيننا في الأرض بعد أن استعدينا طوال السنين الماضية لهذه البطولة".

وأتم "لم نجد الدعم من بعض الناس هنا في مصر، (كانوا عايزين يوقعوا كابتن ربيع ياسين)".

القصة كاملة

المسحة التي خضع لها منتخب مصر للشباب قبل ثلاثة أيام لمباراة ليبيا، أظهرت وجود 16 حالة مصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ربيع ياسين مدرب الفريق.

على ضوء هذا الحدث، تم اعتبار المنتخب المصري مٌنسحبا أمام ليبيا في الجولة الأولى من بطولة شمال إفريقيا تحت 20 سنة، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للبطولات المجمعة لموسم 2020/2021 تقول بأن الحد الأنى لأي فريق لخوض مباراة هو 15 لاعبا، بينهم حارس مرمى، وهذا ما لم يتوفر في صفوف منتخب مصر.

هنا قرر منتخب الشباب استدعاء لاعبين من مصر لإكمال العدد، وخوض باقي مباريات البطولة أملا في التأهل.

اللاعبان الجديدان، وهما مصطفى "ميسي" لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام لاعب الجونة، وصلا إلى تونس صباح أمس الخميس رفقة بعثة صغيرة تضم أيضا محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر الأول، ومحمد محمود أخصائي العلاج الطبيعي، للإشراف على علاج المصابين.

لكن الأنباء السعيدة توقفت هنا، وذلك بعدما أعلن وليد ماهر المتحدث باسم منتخب الشباب، ظهور نتيجة المسحة الجديدة والخاصة بمباراة تونس، والتي أظهرت إيجابية عينة لاعبين جديدين من القوام المتواجد في تونس من الأساس، ليعود الوضع كما كان ويصبح العدد الجاهز للقاء هو 14 لاعبا فقط، ما يمنع إقامة المباراة.

صباح يوم الجمعة كشف منتخب مصر سلبية لاعبين في منتخب مصر، وبالتالي إمكانية إقامة اللقاء. لكن المشكلة تكمن في أن المسحة الأخيرة كانت خارج الإطار الرسمي، وبالتالي لا بد من الحصول على موافقة اللجنة الطبية لاعتماد نتيجة المسحة وإقامة اللقاء.

بعد مشاورات كاملة، قرر الاتحاد الإفريقي إلغاء المباراة واعتبار منتخب مصر خاسرا بنتيجة 2-0 أمام تونس.

مساء الجمعة، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإعادة المباراة، قبل أن يقرر الاتحاد صباح اليوم السبت إعادة البعثة إلى مصر.

منتخب مصر للشباب كورونا
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