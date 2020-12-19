الأمن يوافق على إقامة مواجهة الزمالك وجازيل في بتروسبورت.. ومحاولات لـ "تبديل" الموعد

حصل الزمالك على موافقة أمنية، لمواجهة جازيل التشادي، في استاد بتروسبورت.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك حصل على الموافقة الأمنية للعب المباراة في الاستاد الواقع في القاهرة الجديدة، وهي المواجهة الأولى بين الفريقين من أصل مواجهتين سيقاما في مصر بناء على الاتفاق بين الناديين، يوم الأربعاء المقبل، في دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وفي نفس السياق، يحاول مسؤولو الزمالك، حسبما علم FilGoal.com مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) ومسؤولي نادي أهلي طرابلس الليبي، تبديل موعد مباراة جازيل والأبيض، بمباراة الفريق الليبي والترجي التونسي، في نفس الدور.

وفي حال وصل الزمالك لاتفاق مع الطرفين، ستقام مباراة الأهلي الليبي والترجي في الثانية ظهرا، ويقام لقاء الزمالك في مساء نفس اليوم.

وتقام مباراة الذهاب بين جازيل والزمالك يوم 23 ديسمبر، بينما تقام مواجهة الإياب يوم 6 يناير 2021.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الزمالك نجح في الاتفاق مع النادي التشادي على خوض المباراتين في مصر، مع تحمل النادي الأبيض تكاليف إقامة فريق جازيل في مصر طوال هذه الفترة.

ويسعى الزمالك للظفر ببطولته السادسة لحساب دوري الأبطال، بعدما وصل لنهائي النسخة الماضية لكنه خسر أمام الأهلي 2-1.