مسحة طبية لـ بيراميدز استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 20:22

كتب : FilGoal

بيراميدز

يخضع فريق بيراميدز لمسحة طبية للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا استعدادا لمواجهة الاتحاد الليبي.

ويجري بيراميدز المسحة الطبية التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غدا الأحد، وذلك قبل مواجهة الاتحاد الليبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويلعب بيراميدز ضد الاتحاد الليبي يوم الثلاثاء في استاد الإسكندرية.

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فيما تقام مباراة الإياب في مصر أيضا بسبب الظروف الأمنية في ليبيا، وتُلعب أحد يومي 5 و6 يناير في ملعب الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز حصل على المركز الثاني في بطولة الكونفدرالية النسخة الماضية بعدما خسر النهائي أمام نهضة بركان المغربي.

بيراميدز الكونفدرالية
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