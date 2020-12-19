جوارديولا: المنافسة على الدوري؟ علينا أولا التأهل إلى الدوري الأوروبي

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 20:07

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا - مانشستر سيتي

بدا بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي متشائما للغاية بعد انتصاره على مضيفه ساوثامبتون بهدف دون رد.

وسُئل جوارديولا عن حظوظ فريقه في المنافسة على الدوري، فأجاب: "نحن بعيدون جدا عن المنافسة على لقب الدوري، هناك فارق كبير من النقاط، وليفربول لديه قوة دفع كبيرة بعد فوزه على كريستال بالاس خارج ملعبه 7-0، كما أنه فاز على توتنام في المباراة التي سبقتها".

وأضاف: "ليس هناك أي شكوك بشأن ليفربول، ولكني أقول للاعبيني ألا يفكروا في أمر اللقب، علينا أولا أن نصل لمركز مؤهل للدوري الأوروبي، وبعدها مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا".

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وأضاف: "موقفنا الآن هو محاولة الفوز في كل المباريات المقبلة لنكون قربا من صدارة الدوري في أسرع وقت ممكن".

وواصل: "ولكن الحقيقة هي أن هجومنا أمام المرمى ليس جيدا".

وتابع: "كانت لدينا أكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل أمام ساوثامبتون ولم نتمكن من تحقيق ذلك".

وانتقل للحديث عن جون ستونز مدافع فريقه قائلا: "من الممتاز أنه عاد إلينا ولعب على أكمل وجه".

وأتم تصريحاته "ستونز لعب بشكل جيد حقا بجانب روبن دياش وكايل ووكر وكانسيلو في خط الدفاع".

وحقق مانشستر سيتي الفوز على ساوثامبتون بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي جوارديولا الدوري الإنجليزي
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