رحيم ستيرلينج: ضغط المباريات؟ نحن لاعبو كرة قدم وهذا ما نحب

لم يشتك رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي من ضغط جدول المباريات، مشيرا إلى "نحن لاعبو كرة قدم وهذا ما نريد".

رحيم سجل هدف انتصار مانشستر سيتي على حساب ساوثامبتون في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال رحيم: "كانت مباراة صعبة أمام فريق قدم مستويات جيدة جدا في الأسابيع الماضية".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "الرسالة التي أظهرناها اليوم هي الشغب. أظهرنا ما نريد وحققنا ما نريد".

وتابع "بكل تأكيد أكون سعيدا عن رؤية اسمي كمسجل للأهداف، ولكن الأهم هو تحقيق الانتصار".

وأشار "استقبلنا عدد قليل من الأهداف، وعلينا محاولة التسجيل أكثر".

وعن جدول المباريات، قال رحيم: "نحن لاعبو كرة قدم وهذا ما نحب. نريد لعب مباراة تلو الأخرى. سأكون سعيدا إذا لعبت من جديد غدا".

استعاد مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على ساوثامبتون بهدف دون رد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر سيتي في آخر مباراتين أمام مانشستر يونايتد ثم مع وست بروميتش ألبيون. ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة رقم 23 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 24 في المركز الرابع.