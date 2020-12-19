مدرب كريستال بالاس بعد الـ 7-0: نشعر بالذل

لم يخف روي هودسون المدير الفني لفريق كريستال بالاس شعوره بالذل عقب الخسارة الساحقة أمام ليفربول.

ليفربول سحق كريستال بالاس بسباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال هودسون: "النتيجة حطمتنا تماما. نشعر بالذل".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "نعلم أن لدينا العديد من الدروس لنتعلمها من النتيجة والأداء".

وأردف "ندرك أيضا أنه يجب علينا من عدم السماح لتلك النتيجة في التأثير علينا في المباريات المقبلة".

وتابع "النتيجة صعبة للغاية للإبتلاع لكن علينا إيجاد طريقة لإعادة أنفسنا للحالة الذهنية التي نحتاجها للمباريات المقبلة".

وأكمل حديثه قائلا: "ليفربول لعب بشكل جيد جدا وبكل قسوة. في بعض الأحيان أشعر بأننا لم نستحق أن نخسر 7-0 ولكن مثل تلك الأمور تحدث وعلينا تجاوز تلك الهزيمة".

واستدرك "قد يستغرق الأمر بعض الوقت للتغلب على مثل تلك الهزائم، ولكن علينا القيام بذلك في أسرع وقت ممكن".





















سجل روبيرتو فيرمينو هدفين، وهدف لكل من ساديو ماني، وتاكومي مينامينو، وجوردان هندرسون، وجاء محمد صلاح من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ31 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ18 في المركز الـ12.