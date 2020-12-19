سيتي يستعيد الانتصارات ويهزم ساوثامبتون بهدف ستيرلينج

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 18:57

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ساوثامبتون - ستيرلينج

استعاد مانشستر سيتي انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على ساوثامبتون بهدف دون رد في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

وتعادل مانشستر سيتي في آخر مباراتين أمام مانشستر يونايتد ثم مع وست بروميتش ألبيون.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة رقم 23 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت.

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بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 24 في المركز الرابع.

سجل رحيم ستيرلينج هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من كيفين دي بروين.

بعد الهدف حاول ساوثامبتون كثيرا تسجيل التعادل ولكن لم تكتمل أي فرصة أمام دفاع وحارس مانشستر سيتي.

في الشوط الثاني ومع الهجوم المستمر من ساوثامبتون أهدر مانشستر سيتي الكثير من الهجمات المرتدة.

وكاد إليكاي جوندوجان أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس أليكس ماكارثي أبعد الكرة ببراعة.

وشارك رياض محرز بدلا من فيران توريس في محاولة من جوسيب جوارديولا لتنشيط الهجوم.

وفي الوقت بدلا من الضائع وصلت الكرة إلى محرز داخل منطقة الجزاء أمام المرمى لكنه سدد أعلى العارضة مهدرا فرصة مؤكدة للتسجيل. وذلك قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.

مانشستر سيتي رحيم ستيرلينج الدوري الإنجليزي ساوثامبتون
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