قائد كريستال بعد الـ 7-0 ضد ليفربول: أجد صعوبة في التحدث.. شعور سيء جدا

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

فيرمينو - ليفربول - كريستال بالاس

لا يجد لوكا ميليفوجيفيتش قائد نادي كريستال بالاس الكلمات المناسبة لوصف ما حدث لفريقه أمام ليفربول.

ليفربول سحق كريستال بالاس بسباعية مقابل لا شيء في الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

وقال قائد كريستال بالاس: "أجد صعوبة في التحدث بعد تلك الهزيمة. من الصعب الحديث".

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وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "ليفربول عاقبنا على كل خطأ قمنا به. كانت لدينا فرص للتسجيل وكان يجب أن نفعل ذلك".

وتابع "لا أشعر أننا كنا نستحق أن تكون النتيجة 3-0، حاولنا العودة ولكن لم ننجح. شعور سيء جدا أن تخسر 7-0".

وأكمل حديثه قائلا: "تلك كرة القدم وهذا هو مستوى الدوري الإنجليزي. الأسبوع المقبل سنواجه أستون فيلا وسنحاول الحصول على النقاط".

سجل روبيرتو فيرمينو هدفين، وهدف لكل من ساديو ماني، وتاكومي مينامينو، وجوردان هندرسون، وجاء محمد صلاح من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ31 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ18 في المركز الـ12.

في إنجلترا ليفربول كريستال بالاس
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