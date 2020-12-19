مران الزمالك – راحة لـ شيكابالا ومصطفى.. وفقرة تأهيلية لرباعي الفريق

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 18:12

كتب : إبراهيم رمضان

مصطفى محمد يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في بيراميدز

حصل الثنائي، محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد، على راحة من مران الزمالك، اليوم السبت.

وخاض الثنائي جلسة تأهيل في الجيم، تمهيدا للعودة للتدريبات الجماعية في إطار الاستعداد لمواجهة جازيل التشادي في دور الـ 32 في دوري أبطال إفريقيا يوم الأربعاء المقبل.

وفي نفس الإطار خضع الرباعي أحمد سيد "زيزو" ومحمود عبد العزيز وكريم بامبو وعبد الله جمعة لفقرة تأهيلية على هامش المران، بناء على تعليمات المدير الفني جايمي باتشيكو.

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وعقد باتشيكو جلسة سريعة مع زيزو أثنى فيها على أدائه ضد بيراميدز، كما جلس مع زيزو لنقل بعض التعليمات الفنية.

أما بالنسبة للمران نفسه، فعقد باتشيكو جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاقه، شدد فيها على ضرورة الاستعداد الجاد لمواجهة جازيل.

قام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين على هامش المران، حيث ضمت المجموعة الأولى اللاعبون الذين لم يشاركوا بلقاء بيراميدز الأخير، وخاضوا فقرة فنية قوية تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق، تم خلالها تنفيذ بعض الأمور والجمل التكتيكية، وظهر هؤلاء بشكل قوي وجاهزية فنية للمباريات المقبلة.

وتحدث عبد الهادي مع أكثر من لاعب ونقل لهم بعض التعليمات الفنية لتنفيذها، ومن ثم خاضوا تقسيمة قوية في جزء صغير من الملعب تم خلالها تطبيق التعليمات الفنية من الجهاز.

وضمت المجموعة الثانية اللاعبون الذين شاركوا بلقاء بيراميدز، وخاضت فقرة فنية خاصة خفيفة، بصحبة كوستا مدرب الفريق، أعقبها سباق سرعات وبعض الإطالات تحت قيادة بيدرو مدرب الأحمال، ومن ثم غادروا الملعب لإجراء بعض عمليات الاستشفاء بالجيم.

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