كلوب: صلاح إلى إسبانيا؟ ليس لدي ما أقوله.. وماني لم يغضب بسببه

رفض يورجن كلوب مدرب ليفربول الرد على سؤال حول إمكانية انتقال نجم فريقه، محمد صلاح، إلى الدوري الإسباني يوما ما.

ليفربول سحق كريستال بالاس بسباعية نظيفة، سجل روبيرتو فيرمينو هدفين، وهدف لكل من ساديو ماني، وتاكومي مينامينو، وجوردان هندرسون، وجاء محمد صلاح من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين.

ولكن أسخن أسئلة المؤتمر الصحفي للمباراة كانت حول صلاح، الذي صرح لجريدة آس الإسبانية "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل، لكن حاليا كل تركيزي مُنصب على الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا مجددا رفقة فريقي، سؤال صعب، لكن حاليا بإمكاني القول بأن كل شيء في يد النادي. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا في ليفربول، وأكرر. أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شيء في يد إدارة النادي بشأني".

لذا، سؤل كلوب حول الأمر ليرد "ليس لدي ما أقوله حيال هذا الأمر".

وأردف ردا على سؤال آخر: "لأول مرة من فترة كان لدينا فرصة إبقاء صلاح على الدكة. لقد لعب كل المباريات الأربع السابقة. إشراكه في نصف الساعة الأخير كان فكرة جيدة من وجهة نظري. فعلنا ذلك رغم أن النتيجة كانت مريحة".

واستدرك كلوب في تصريحات أخرى لـ BT Sport: "ساديو ماني لم يكن غاضبا لأن صلاح شارك. ربما لأنه أراد لعب الركلة الحرة (التي توقفت المباراة بسببها وشارك صلاح بدلا منه). لا يمكنك فعل كل شيء. اللاعبون بشر، وبعد المباراة كان رد فعله جيدا".

وأكمل "قدمنا كرة قدم رائعة، وأنهينا فرصنا بشكل رائعة".

وأوضح "أنا سعيد الآن، ولكنني لا أشعر بالرضا، علينا استعمال مساحة الوقت المتاحة قبل مواجهة وست بروميتش بشكل ذكي".

وشدد "واجهنا مشاكل بسبب الإصابات، هذه أمور لا يمكن التحضير لها. سنحصل على إجازة غدا وبعده سنحضر للمواجهة المقبلة".

وأتم "عانينا في الشوط الأول، ولكن تخطينا المشاكل في الشوط الثاني. ليس يوما سيئا في النهاية. علينا أن نظل تنافسيين بأداء ثابت".

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ31 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ18 في المركز الـ12.