حفل غاضب على شرف هودجسون.. ليفربول يدك كريستال بالاس بسباعية

الجميع سعداء في ليفربول، والضحية كريستال بالاس ومدربه روي هودجسون بعد الخسارة بسباعية.

فاز ليفربول على كريستال بالاس بسبعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب يلهرست بارك، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

سجل روبيرتو فيرمينو هدفين، وهدف لكل من ساديو ماني، وتاكومي مينامينو، وجوردان هندرسون، وجاء محمد صلاح من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ31 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ18 في المركز الـ12.





















التشكيل

محمد صلاح تواجد على مقاعد بدلاء ليفربول في اللقاء، فيما بدأ تاكومي مينامينو بدلا منه.

كلوب صرح قبل المباراة بأن الهدف هو إراحة صلاح، وأنه سيكون حاضرا لإحداث الفارق خلال اللقاء. أما وسائل الإعلام ففسرت القرار في اتجاه آخر بعد تصريحات صلاح أمس التي فتحت الباب لإمكانية رحيله.

وصف المباراة

بدأ ليفربول اللقاء بالطريقة المثلى. الهدف الأول جاء في الدقيقة الثانية عن طريق تاكومي مينامينو.

طولية من أرنولد إلى ساديو ماني، والسنغالي استلم الكرة ثم أرسل تميرة إلى مينامينو الذي استقبل الكرة ثم سددها في المرمى مسجلا الهدف الأول لفريقه، والأول له في الدوري الإنجليزي بشكل عام.

سيطرة كريستال بالاس

كريستال بالاس سيطر على اللقاء في الدقائق التالية. لكن أليسون ظل صامدا ودون خطورة تذكر أيضا.

وفي الدقيقة الـ24 ومن كرة طولية، أخذها أندريه أيو من فابينيو ثم مررها إلى ويلفريد زاها، لكن كرته مرت طويلة لتبعد الخطورة.

شلوب وجه رأسية في الدقيقة الـ31 من ركنية، لكن أليسون تصدى لها بثبات.

الإجهاز على اللقاء

ولأن على من يهدر أن يستقبل، ساديو ماني أنهى اللقاء في الدقيقة الـ35 بتصويبة من خارج منطقة الجزاء.

الهدف هو الخامس لساديو ماني في الدوري هذا الموسم.

وكان هدف إنهاء المباراة تماما في الدقيقة الـ44. انطلاقة من روبيرتسون ثم عرضية، استقبلها فيرمينو داخل منطقة الجزاء بشكل رائع، ثم أودعها المرمى بسهولة مسجلا الثالث.

الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني لم تختلف تماما. ليفربول أضاف الرابع في الدقيقة الـ51 بعد كرة هيئها أرنولد إلى جوردان هندرسون الذي سدد في المرمى مسجلا الرابع.

ماني كاد يسجل الخامس في الدقيقة الـ55 بعد تصويبة مرت بجانب القائم بقليل.

Salah Show

وفي الدقيقة الـ56 شارك محمد صلاح بدلا من ساديو ماني. السنغالي خرج غاضبا وبدت عليه علامات الغضب حتى صافرة الحكم وهو بمقاعد البدلاء.

مينامينو أهدر الخامس في الدقيقة الـ59. تمريرة من نابي كيتا إلى الياباني الذي استلمها وانفرد لكن سدد بجانب القائم بقليل.

في المقابل، رد روي هودجسون بدخول جيمس تومكينز بدلا من شيخ كيوتي في الدقيقة الـ63.

محمد صلاح بصم بصناعة الخامس في الدقيقة الـ67. تمريرة رائعة من صلاح إلى فيرمينو الذي انفرد بالمرمى وسجل الخامس من فوق جوايتا.

وجاء تبديل ليفربول الثاني في الدقيقة الـ69 بدخول كورتيز جونز بدلا من جورجينو فينالدوم.

كريستال بالاس حاول على استحياء في الدقيقة الـ73 بعرضية قابلها زاها بتصويبة فوق المرمى.

وفي الدقيقة الـ74 شارد ريديفالد بدلا من جيمس ماكرثر في آخر تبديلات كريستال بالاس.

ثم رد كلوب بدخول أوكس تشامبيرلين في نفس الدقيقة بدلا من روبيرتو فيرمينو.

محمد صلاح أبى إلا وأن يسجل اسمه في لائحة المسجلين. النجم المصري أضاف السادس في الدقيقة الـ81 بعد رأسية ماتيب، أكملها صلاح في المرمى مسجلا السادس.

هل تظنون أن دور صلاح انتهى هنا؟ لا! محمد صلاح أضاف هدفا سابعا في الدقيقة الـ84 من تصويبة R2 رااائعة.

الهدف هو الـ13 لـ محمد صلاح هذا الموسم، ليتربع منفردا على صدارة هدافي المسابقة.

دقائق المباراة المتبقية كانت هادئة، وحكم اللقاء احتسب دقيقة واحدة وقت محتسب بدل من ضائع، لكنها لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بسباعية.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ31 في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ18 في المركز الـ12.