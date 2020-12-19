انتهت في إنجلترا – كريستال بالاس (0)-(7) ليفربول.. نهاية الحفل

السبت، 19 ديسمبر 2020 - 14:11

كتب : FilGoal

تاكومي مينامينو لحظة تسجيل هدف ليفربول الأول في كريستال بالاس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كريستال بالاس وليفربول، ضمن مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بسباعية

ق. 84 جووووول سااااابع.. محمد صلاح بتصويبة R2 راااائعة يسجل السابع لليفربول.

ق. 81 جوووول سااادس.. رأسية من ماتيب يكملها محمد صلاح في المرمى مسجلا السادس.

ق. 67 جوووول خااامس.. تمريرة رائعة من صلاح وفيرمينو ينفرد ويضيف الخامس.

ق. 56 محمد صلاح يشارك بدلا من ساديو ماني.

ق. 55 ماني كاد يهدر الخامس بتصويبة مرت بجانب القائم بقليل.

ق. 51 جووول رااابع يكمل الحفل. أرنولد يهيء الكرة إلى هندرسون الذي يسدد في المرمى مسجلا الرابع.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 جووول ثااااالث. انطلاقة رائعة من روبيرتسون ثم عرضية إلى فيرمينو الذي يستقبلها داخل منطقة الجزاء ثم يودعها المرمى بشكل رااائع.

ق. 35 جووول ثاااني.. ساديو ماني يسجل الثاني بعد تمريرة من فيرمينو إلى ماني على حدود منطقة الجزاء، والسنغالي يستدير ويسدد في المرمى مسجلا الثاني.

ق. 31 ركنية يقابلها شلوب برأسية ويتصدى لها أليسون بثبات.

ق. 24 كرة طويلة يتحصل عليها أندريه أيو من فابينيو ويرسل عرضية تجاه زاها لكن تمر بعيدة ليقطعه الدفاع.

ق. 2 جووول أول مبكر. طولية يستقبلها ماني ويرسل عرضية إلى مينامينو الذي استلمها وسدد في المرمى مسجلا الهدف الأول لفريقه وله في الدوري بشكل عام.

بداية المباراة

في إنجلترا ليفربول كريستال بالاس
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