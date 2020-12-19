الإسماعيلي: دكة الفريق جاهزة لتعويض الغيابات.. ولا نشعر بالقلق

أوضح أبو طالب العيسوي المدرب العام لنادي الإسماعيلي أنه لا توجد مشكلة في غياب اللاعبين عن صفوف الفريق.

وقال العيسوي: "دكة الفريق بها العديد من اللاعبين الجاهزين للدفع بهم لمواجهة الغيابات".

وأضاف "الفريق يشهد غياب عددا من اللاعبين للإصابة منهم عبد الرحمن مجدي، ولا نشعر بالقلق لوجود أكثر من لاعب جاهز".

وأعلن النادي إصابة نجمه وغيابه لمدة تقارب الأسبوعين. (طالع التفاصيل)

وأشار "اللقاء القادم سيشهد تواجد أحمد مصطفى عقب تماثله للشفاء".

لاعب الدراويش الجديد غاب عن أول مباراتين في جدول الدوري بعد إصابته.

وأكمل "الجهاز الفني يعكف حاليا في الفترة الحالية على علاج الأخطاء التي وقع فيها الفريق خاصة دفاعيا".

وأتم "الفترة المقبلة ستشهد تطورا أفضل في الأداء مع التركيز على الأخطاء التي وقع فيها الفريق".

الإسماعيلي بدأ الموسم بالتعادل أمام المصري دون أهداف ثم الإنتاج الحربي بنتيجة 3-3.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة في الجولة الثالثة من الدوري المصري.