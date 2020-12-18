الإسماعيلي يفقد خدمات عبد الرحمن مجدي لـ 14 يوما على الأقل

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 18:13

كتب : ياسر الشريف

عبد الرحمن مجدي - الأهلي - الإسماعيلي

تأكد غياب عبد الرحمن مجدي نجم الإسماعيلي عن مواجهة فريقه المقبلة في الدوري بسبب الإصابة.

وكشفت الأشعة التي خضع لها عبد الرحمن مجدي تعرضه لتمزق في العضلة الأمامية.

ويحتاج عبد الرحمن مجدي لفترة راحة لا تقل عن أسبوعين قبل العودة من جديد للتدريبات.

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وتعادل الإسماعيلي في لقاء مثير وممتع أمام الإنتاج الحربي بثلاثية لكل فريق في الجولة الثانية من الدوري المصري.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الجونة يوم الإثنين المقبل في الجولة الثالثة من المسابقة المحلية.

في الدوري الإسماعيلي عبد الرحمن مجدي
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