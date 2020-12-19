تشكيل ليفربول - صلاح على مقاعد البدلاء.. ومينامينو أساسي بجوار ماني وفيرمينو
السبت، 19 ديسمبر 2020 - 13:35
كتب : FilGoal
يتواجد محمد صلاح على مقاعد البدلاء في تشكيل ليفربول لمواجهة كريستال بالاس في افتتاح الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وبدأ الألماني يورجن كلوب بالياباني تاكومي مينامينو على حساب صلاح.
وتعد تلك المرة الثانية هذا الموسم التي يبدأ فيها صلاح من على مقاعد البدلاء، بعدما جلس أمام ميتييلاند الدنماركي في دوري الأبطال وسجل عقب نزوله.
وجاء تشكيل الريدز:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: ألكسندر أرنولد – جويل ماتيب – فابينيو – أندي روبرتسون
الوسط: جورجينيو فينالدوم – جوردان هندرسون – نابي كيتا
الهجوم: تاكومي مينامينو – ساديو ماني – روبرتو فيرمينو
الريدز في الصدارة برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن توتنام الوصيف، بينما يحتل كريستال بالاس المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة.