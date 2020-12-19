مران الأهلي – تدريبات استشفائية.. عودة طاهر وفحص طبي للسولية
السبت، 19 ديسمبر 2020 - 12:25
كتب : حسام نور الدين
خاض لاعبو النادي الأهلي مرانهم الصباحي اليوم السبت استعدادا للمباريات المقبلة محليا وإفريقيا.
وشهد المران عودة طاهر محمد طاهر جناح الفريق الجديد للتدريبات الجماعية، وذلك بعدما اشتكى منذ يومين من نزلة برد وارتفاع في درجة الحرارة بعد التطعيمات التي حصل عليها تمهيدا لرحلة النيجر، وخرج من قائمة الفريق قبل مواجهة غزل المحلة.
عمرو السولية لاعب وسط الفريق خضع لـ فحص طبي على هامش المران بسبب شعوره بآلام خلال عملية الإحماء لمباراة المحلة، قبل أن يكتفي بأداء جلسة في الجيمانيزيوم.
من جهة أخرى، اكتفى اللاعبون المشاركين في مباراة غزل المحلة بأداء تدريبات استشفائية وبدنية في الجيم تحت إشراف كابيللو رانجواجا، مدرب أحمال الفريق..
وأخيرا، عقد كيفين جونسون المدرب العام للفريق، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران، وحرص على الاجتماع بلاعبي الفريق للحديث عن الإيجابيات والسلبيات في المباراة التي خاضها الفريق أمس أمام غزل المحلة والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.
ويستعد الأهلي للسفر غدا إلى النيجر لمواجهة فريق إي إس سونيدب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.