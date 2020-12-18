مؤتمر مساعد بيتسو: موسيماني "الخفي" كان معنا أمام المحلة

في أول ظهور له في مقعد المدير الفني في المؤتمر الصحفي، تحدث كافين جونسون المدرب المساعد لـ بيتسو موسيماني عن انتصار الأهلي أمام غزل المحلة.

الأهلي انتصر على غزل المحلة بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

كافين جونسون تولى مسؤولية إدارة اللقاء، نظرا لإصابة بيتسو موسيماني بفيروس كورونا.

هل ما حدث أمام غزل المحلة كان لـ موسيماني دورا فيه أم كانت تعليمات من الجهاز المعاون بالكامل؟ سؤال أجاب عن كافين قائلا: "نحن نعمل كفريق واحد".

وأوضح " موسيماني دائما موجود معنا بفنياته من خلال إدارة اللقاء. كان معنا بشكل خفي حتى لو لم يكن يجلس بجانبنا".

وأضاف "بكل تأكيد لـ موسيماني بصمة من خلال مشاركته معنا في الأمور الفنية".

وعن اللقاء، قال مساعد بيتسو: "لم نظهر بالشكل الذي نريده في الشوط الأول. المحلة فريق طموح وهددنا بالمرتدات وكاد يسجل، ولم ندّور الكرة بالشكل المطلوب".

وأردف "لكن في الشوط الثاني سجلنا 3 أهداف بطريقة رائعة ولكن أيضا الأداء لم يكن كما نريد".

وتطرق كافين للحديث عن إصابة عمرو السولية قبل اللقاء، قائلا: " السولية تعرض لإصابة يوم الأربعاء الماضي ولكنه تعافى وخلال الإحماء شعر بالألم من جديد".

وكشف "لذلك فضلنا إراحة السولية كإجراء وقائي للحفاظ عليه".



























































































































































































وسُجلَت كل الأهداف في الشوط الثاني، بواسطة محمد شريف في مناسبتين، وبين هدفيه سجّل محمود عبد المنعم كهربا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان.

بينما تجمّد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز 16.

ليؤكد الأهلي تفوقه على غزل المحلة عندما يستقبله كضيف، إذ لم ينتصر أبناء الغربية على القلعة الحمراء خارج ملعبهم منذ الفوز بهدف المحمدي صالح في ديسمبر 1987.

كما تواصل صيام غزل المحلة عن تحقيق الانتصارات في الدوري المصري الممتاز.

الغزل لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على الإنتاج الحربي بهدف أحمد حسن دروجبا يوم 24 فبراير 2014 تحت قيادة أشرف قاسم.

ليكون قد مر 2490 يوما دون أن يتذوق غزل المحلة طعم الانتصار في المسابقة التي توج بلقبها من قبل.