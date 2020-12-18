في غياب أصحاب القرار.. شريف ينفجر ويقود الأهلي لتجاوز غزل المحلة

فاز الأهلي على ضيفه غزل المحلة بثلاثة أهداف دون رد في ملعب الأهلي وي السلام بالجولة الثانية من الدوري المصري.

وسُجلَت كل الأهداف في الشوط الثاني، بواسطة محمد شريف في مناسبتين، وبين هدفيه سجّل محمود عبد المنعم كهربا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان.

بينما تجمّد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز 16.

ليؤكد الأهلي تفوقه على غزل المحلة عندما يستقبله كضيف، إذ لم ينتصر أبناء الغربية على القلعة الحمراء خارج ملعبهم منذ الفوز بهدف المحمدي صالح في ديسمبر 1987.

كما تواصل صيام غزل المحلة عن تحقيق الانتصارات في الدوري المصري الممتاز.

الغزل لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على الإنتاج الحربي بهدف أحمد حسن دروجبا يوم 24 فبراير 2014 تحت قيادة أشرف قاسم.

ليكون قد مر 2490 يوما دون أن يتذوق غزل المحلة طعم الانتصار في المسابقة التي توج بلقبها من قبل.

الكورونا تبعد أصحاب القرار

دخل كلا الفريقين المباراة دون تواجد مديريهما الفنيين على مقاعد البدلاء.

الأهلي افتقد لـ بيتسو موسيماني المصاب بـ كورونا، ليقود كافين جونسون المدرب العام المباراة.

في المقابل، ولإصابته بفيروس كورونا أيضا، غاب خالد عيد عن دكة بدلاء غزل المحلة، وأدار المباراة طارق غيدة المدرب العام لأبناء الغربية.

تعديل اضطراري

شهد تشكيل الأهلي عودة المالي أليو ديانج لوسط الملعب بجوار عمرو السولية، شراكة لم يُكتَب لها الظهور، إذ أصيب السولية في قصبة القدم أثناء الإحماء، ليدخل حمدي فتحي بدلا منه في التشكيل الأساسي قبل انطلاق اللقاء.

كما شارك محمد شريف كمهاجم صريح في غياب مروان محسن، وبدأ جيرالدو دا كوستا على الجناح الأيمن.

📋عودة أليو ديانج لتشكيل الأهلي الأساسي أمام غزل المحلة ومحمد شريف يقود الهجوم🦅#في_الدوري pic.twitter.com/8whh3XVux6 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 18, 2020

شوط البشبيشي

عرف الشوط الأول سيطرة حمراء للنادي الأهلي، لكن هجمات حامل اللقب اصطدمت بالمتألق محمد البشبيشي حارس مرمى غزل المحلة.

البداية كانت في الدقيقة الثالثة عندما خرج البشبيشي سريعا من مرماه لينقض على الكرة قبل أن يصل إليها محمد شريف بعد تمريرة كهربا البينية.

أخطر فرص الأهلي في الشوط الأول جاءت في الدقيقة العاشرة عندما مرر شريف نحو كهربا، لكن الأخير أهدر الانفراد الكامل وسدد بجوار القائم.

طارق غيدة المدرب العام للمحلة، اضطر إلى إجراء التغيير الأول بعد مرور 17 دقيقة فقط، بعد إصابة ظهيره الأيسر فتحي مبروك، ليعوّضه بـ جلال العقدة.

أول ظهور هجومي من المحلة جاء خجولا في الدقيقة 32، عندما سدد المهاجم خالد رسلان كرة مرت بعيدة عن مرمى محمد الشناوي.

بعدها اشتدت هجمات الأهلي طمعا في التسجيل قبل نهاية الشوط، فأرسل علي معلول عرضية متقنة بالدقيقة 33، لكن جيرالدو فشل في استغلال تمركزه المميز، وأطلق رأسية سيئة مرت بجوار القائم الأيسر للضيوف.

كهربا عاد للظهور في الدقيقة 37 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن البشبيشي أبعدها بنجاح.

قبل أن يهدر كهربا فرصة خطيرة في الدقيقة 39 عندما مرت منه عرضية علي معلول داخل منطقة المرمى.

فرصة محمود كهربا الضائعة في الشوط الأول بعد تمريرة معلول. 📸مصطفى عميرة pic.twitter.com/IgzW4RjzXS — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 18, 2020

ثم أظهر البشبيشي براعة كبيرة في الدقيقة 40 عندما تصدى لتسديدة أفشة بعيدة المدى، قبل أن يتصدى في نفس الهجمة لمتابعة شريف من داخل منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط على تهديد ثانٍ من المحلة بعدما استلم إسلام فؤاد الكرة داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 43 والتف وسدد، لكن الشناوي أغلق زاويته الضيقة بنجاح وأبعد الكرة إلى ركنية.

محمد البشبيشي أنقذ فريقه من 3 فرص محققة للأهلي ليحافظ على نظافة شباكه.🧤 شوط أول رائع من حارس الفلاحين👏#في_الدوري pic.twitter.com/ga7RkWOVeh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 18, 2020

شوط الأهداف

بدأ غزل المحلة الشوط الثاني بجرأة هجومية، فاخترق عبده يحيى بمهارة من الجهة اليسرى بالدقيقة 48، لكن محمد هاني تدخّل في الوقت المناسب وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

أول أهداف اللقاء سُجل أخيرا في الدقيقة 49 بواسطة محمد شريف الذي تلقى تمريرة طولية من علي معلول، واستغل خروجا خاطئا من البشبيشي، ليراوغه ويسجّل في المرمى الخالي بدقة كبيرة.

ليسجل شريف أول أهدافه في فترته الثانية مع الأهلي بعد عودته من إعارته إلى إنبي.

فرحة محمد شريف ولاعبي الأهلي بالهدف الأول في شباك غزل المحلة🦅 📸علا أحمد pic.twitter.com/3RFExghP0F — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 18, 2020

الأهلي كاد أن يضاعف النتيجة مباشرةً في الدقيقة 51 بعد أن تلقى كهربا تمريرة رائعة من أفشة وسدد بقوة، لكن البشبيشي تألق وتصدى، قبل أن يسدد شريف أعلى المرمى.

غزل المحلة أجرى تغييريه الثاني والثالث في الدقيقة 53 بدخول يحيى حامد وهشام عادل بدلا من أحمد عادل وعبده يحيى.

في المقابل، دخل صلاح محسن في الدقيقة 60 بدلا من جيرالدو.

التغييرات تواصلت، فأنهى غزل المحلة تبديلاته في الدقيقة 65 بدخول معتز محب وخالد كساب بدلا من خالد رسلان وأحمد الشيخ.

الأهلي نجح في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 69 بعد عرضية صلاح محسن التي قابلها شريف برأسية صاروخية ارتدت من العارضة، ليتابعها كهربا في المرمى الخالي.

ليرفع كهربا رصيده إلى هدفين من مباراتين في الدوري هذا الموسم بعد أن سجّل في الجولة الأولى أمام مصر للمقاصة.

محمود كهربا ذهب للاحتفال مع عمرو السولية المصاب بهدفه في شباك الغزل 🦅 📸مصطفى عميرة pic.twitter.com/mLz5uYdGum — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 18, 2020

قطار الأهلي واصل الهجوم، فسجّل الهدف الثالث عن طريق شريف الذي أتم الثنائية بعد خروج خاطئ جديد من البشبيشي في الدقيقة 80 وتمريرة من أفشة غير الأناني.

وفي الدقائق الأخيرة، شارك أحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام بدلا من محمد هاني وشريف، ثم شارك ياسر إبراهيم وأكرم توفيق بدلا من أيمن أشرف وحمدي فتحي.

لينتهي اللقاء على انتصار حامل اللقب.