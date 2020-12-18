رغم رحيل اللجنة.. جمال محمد علي يستمر في رئاسة بعثة الشباب

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 21:54

كتب : أحمد الخولي بسام أبو بكر

جمال محمد علي

قررت اللجنة الثلاثية التي شكلّها الاتحاد الدولي "فيفا" لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استمرار جمال محمد علي في مهمته كرئيس لبعثة منتخب الشباب في تونس.

وعيّن فيفا أحمد مجاهد كرئيس للجنة ثلاثية جديدة، خلفت اللجنة السابقة التي كان جمال محمد علي نائبا فيها.

كما قررت اللجنة تدعيم البعثة بإداري إضافي من المقرر أن يسافر إلى تونس صباح الأحد.

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كما طمأن مجاهد أعضاء البعثة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لم يبت حتى الآن في مصير مباراة مصر وتونس التي لم تُقم وتم اعتبار أصحاب الأرض فائزين فيها اعتباريا.

وضرب فيروس كورونا صفوف منتخب الشباب مما أدى إلى خسارته أول مباراتين أمام ليبيا وتونس افتراضيا.

وحاول منتخب مصر خوض مباراة تونس وتوجّه إلى الملعب، لكن اللجنة المنظمة رفضت اعتماد المسحة الأخيرة التي أجراها المنتخب بعد مسحة الاتحاد الإفريقي.

وكشف FilGoal.com عن استقرار الاتحاد المصري لكرة القدم على التقدم بشكوى لـ كاف من أجل إعادة المباراة أمام تونس.

جمال محمد علي منتخب الشباب
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