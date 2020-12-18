في الجول يكشف الخطوة الرسمية الأولى من اتحاد الكرة بعد أزمة منتخب الشباب

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 18:59

كتب : بسام أبوبكر

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

استقر اتحاد الكرة المصري بشكل رسمي على التقدم بشكوى لـ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وكذلك لاتحاد شمال إفريقيا، بسبب أزمة منتخب الشباب.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد المصري سيطلب في شكواه إعادة لقاء المنتخب أمام منتخب تونس.

وأشار مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لـ FilGoal.com إلى إستناد الاتحاد في شكواه على وثائق ومستندات تؤيد موقف المنتخب.

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وتم اعتبار منتخب مصر خاسرا بنتيجة 2-0 لعدم اكتمال القوام الكافي لخوض مواجهة منتخب تونس في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا. (طالع التفاصيل)

ويعترض المنتخب والاتحاد المصري على نتائج تحاليل فيروس كورونا.

وتحدث وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري في وقت سابق لـ FilGoal.com قائلا: "الاتحاد المصري سيقدّم احتجاجا رسميا خلال دقائق بواسطة البعثة التي يرأسها جمال محمد علي للاتحاد الإفريقي، بسبب عدم اعتماد مسحة أحمد نبيل رغم سلبيتها، واعتبارنا خاسرين مباراة تونس رغم امتلاكنا العدد الكافي من اللاعبين".

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