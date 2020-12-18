محمد شريف: الأهم انتصار الأهلي وليس تسجيلي لهدفين

تحدث محمد شريف مهاجم الأهلي عن ثنائيته الأولى بقميص المارد الأحمر بعد العودة من الإعارة من جديد.

الأهلي انتصر على غزل المحلة بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال محمد شريف: "سعيد للغاية بتسجيلي ثنائية مع الأهلي. سجلت في اللقاء الأول وتم إلغاء الهدف ولكن لا مشكلة الله عوضني اليوم بالتسجيل مرتين".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "الأهم انتصار الأهلي وحصد الثلاث نقاط وليس تسجيلي لهدفين".

وتابع "المباراة لم تكن سهلة وكنا نرغب في الانتصار بأداء جيد قبل السفر إلى النيجر وبداية المشوار الإفريقي".

وأتم "مثل تلك المباريات تساعدنا لتحقيق ما نريد وهدفنا تحقيق الانتصار تلو الآخر".

























































































































































































وسُجلَت كل الأهداف في الشوط الثاني، بواسطة محمد شريف في مناسبتين، وبين هدفيه سجّل محمود عبد المنعم كهربا.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول بفارق الأهداف عن سيراميكا كليوباترا وأسوان.

بينما تجمّد رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز 16.

ليؤكد الأهلي تفوقه على غزل المحلة عندما يستقبله كضيف، إذ لم ينتصر أبناء الغربية على القلعة الحمراء خارج ملعبهم منذ الفوز بهدف المحمدي صالح في ديسمبر 1987.

كما تواصل صيام غزل المحلة عن تحقيق الانتصارات في الدوري المصري الممتاز.

الغزل لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على الإنتاج الحربي بهدف أحمد حسن دروجبا يوم 24 فبراير 2014 تحت قيادة أشرف قاسم.

ليكون قد مر 2490 يوما دون أن يتذوق غزل المحلة طعم الانتصار في المسابقة التي توج بلقبها من قبل.