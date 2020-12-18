مؤتمر مورينيو: أشعر بالأسف للفوز على أصدقائي.. وتمينت لو ظهر فاردي مبكرا

اعترف جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام بأن مزيجا من الأسف والسعادة يتملكه عند الفوز على مدربين أصدقائه.

مورينيو يواجه صديقه بريندان رودرجز عندما يتواجه توتنام هوتسبير وليستر سيتي غدا السبت في الدوري الإنجليزي.

وصرح مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "لست منبهرا مما يقدمه رودرجز مع ليستر، أعرف مدى جودته. قابلته عندما كان مدربا شابا في الأكاديمية وانضم لنا في الفريق الأول وشاركنا العديد من الذكريات، وقتها عرفت أنه أمامه مستقبل عظيم. ولذا أي شيء يقوم به في مسيرتي لا يفاجئني على الإطلاق. إنه موهوب للغاية ويحاول التعلم والتطور، إنه خلّاق ويعرف ما يريد".

وأضاف في حديثه عن رودرجز الذي عمل في أكاديمية تشيلسي خلال ولاية مورينيو الأولى مع البلوز: "بصراحة، بعد مباراة ألعبها أمام أصدقائي وأخرج فيها فائزا، فأنا أكون سعيدا جدا. ولكن هناك مساحة للشعور بالأسف لأجل أصدقائك وأعرف أنهم أيضا يشعرون بالأمر نفسه".

وأكمل: "على سبيل المثال عندما كنت في مانشستر يونايتد وتغلبنا على ميدلسبره الذي كان يقوده أخي أيتور كارانكا، كنت سعيدا للغاية وقفزت واحتفلت بالهدف الذي سجلناه في آخر دقيقة، لكني شعرت بالأسف أيضا من أجل أخي".

وتابع: "وعندما فاز عليّ أنشيلوتي مع إيفرتون، أنا متأكد أنه كان سعيدا للغاية، لكنه أيضا من داخله كان يشعر بالأسف على جوزيه. ولذا فهذا وارد، ليس قبل أو خلال المباراة، لكن بعد المباراة يحدث ذلك بين الناس الذين تربطهم صلة. أعتقد أنكم تفهمون ما أقصده. ليس هناك أصدقاء أثناء المباراة، ولكن هناك مساحة لهذه المشاعر بعد المباراة".

كما أشاد بـ جيمي فاردي هداف ليستر: "فاردي لاعب خطير للغاية، ولا يهم إن كان يلعب مع كلاوديو رانييري أو مع بريندان رودرجز أو أي مدرب آخر. إنه لاعب رائع، وأشعر بالأسف لظهوره متأخرا في الدوري الإنجليزي، كان عليه الوصول أبكر بسنوات لتكون مسيرته أطول وبمزيد من الأهداف وتاريخ أكبر مع المنتخب الإنجليزي، إنه لاعب رائع، لو كنت مدافعا لما شعرت بالسعادة للعب ضده لأنه خطير للغاية".

كما أوضح حالة جاريث بيل الذي غاب أمام ليفربول للإصابة: "بيل بخير، تدرّب يوم أمس واليوم مع الفريق، يبدو بخير".

وأضاف: "تانجانجا مصاب، لالانا تدرب مع الفريق لكن ليس بنسبة 100%، إنه في نهاية فترة التعافي لكنه ليس جاهزا حتى الآن".

وعن الهجوم الذي تعرض له ستيفن بيرجوين بعد فرصه الضائعة أمام ليفربول: "في هذا النادي نحن في نفس القارب، نفوز ونتعادل ونخسر معا، نحن معه وهو معنا. إنه أحد فتيتي، ليس هناك حاجة للحديث عن اللاعبين بشكل فردي. إنه لاعب محترف ويقدّم كل ما لديه من أجل الفريق".

وسُئل مورينيو عن تصريحات يان فيرتونخن لاعب توتنام السابق الذي ذكر أنه لعب بأعراض ارتجاج في المخ خلال تواجده في الفريق اللندني، فأجاب: "حسنا، إما أنك تعاني من ارتجاج، أو إنك لا تعاني من ارتجاج. لو كنت تعاني من ارتجاج ولديك أعراض ولا تستطيع لعب كرة القدم، فإنك لن تستطيع التدرب. لدينا فريق طبي يقوم بعمله بحرص شديد، وعندما حدث ذلك لـ يان أن لم أكن متواجدا في توتنام، عندما وصلت كان قد مر وقت طويل على الواقعة، ولذا ليس لدي الكثير لأقوله في هذا الشأن".

وعن موقف جيدسون فيرنانديش المعار من بنفيكا منذ عام، فترة لم يخض خلالها إلا 7 مباريات فقط بالدوري الإنجليزي: "لا أستطيع الإجابة عن شيء بخصوصه، علينا احترام واحترام بنفيكا، وما سيقرره النادي البرتغالي سيتم. الوضع محزن لأنه خارج قائمة الدوري الأوروبي، وبخروجه من تلك القائمة فقد فرصة الظهور في 9 مباريات امتلكنا فيها 5 تغييرات وقمنا فيها بالمداورة".

وأكمل: "في الدوري الإنجليزي لا يسمح لنا إلا بـ 6 لاعبين على الدكة بالإضافة إلى حارس مرمى، وفي هذه الحالة من المنطقي أن أختار لاعبين يتحلون بنسق أعلى".

وتابع: "إنه صغير في السن، ومنذ وصوله إلى توتنام لم يفوّت دقيقة واحدة من الحصص التدريبية، وهذا يجعله أقل سعادة ويضعف من حافزه، لكنه لاعب يتمتع بالاحترافية، أتمنى أن تكون أيامه المقبلة أفضل معنا أو مع غيرنا".

وعن التصويت على رفع عدد التغييرات إلى 5: "سأتقبل المتاح، هم يقررون وأنا موافق. لو سألتني إن كنت سأسعد بامتلاك 9 بدلاء على الدكة، فسأقول نعم، لأني وقتها سأمتلك خيارات أكثر وسأغطي كل المراكز، وهذا أمر جيد للجميع".

وأتم: "وهذا لا يعطي أفضلية للفرق التي تمتلك قوائم أفضل، بل تعطي أفضلية في تغطية كل المراكز، هذا أمر جيد للجميع باستثناء بضعة أشخاص غير سعداء ربما".

ويحتل توتنام المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر.