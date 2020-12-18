مؤتمر كومان: فالنسيا مكان صعب.. ليست أفضل ذكرياتي كمدرب

اعترف رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة، أن فترته القصيرة كمدرب لـ فالنسيا ليست ذكرى سعيدة للغاية.

كومان يعود لمواجهة فالنسيا –فريقه الأسبق- غدا السبت في ملعب كامب نو، بالجولة 14 من الدوري الإسباني.

وصرّح كومان خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "الأمر يتوقف علينا في كل مباراة نخوضها، علينا أن نواصل اللعب بتركيز وبكثير من الطاقة. فالنسيا فريق قوي، خسر مرة وحيدة في آخر 6 مباريات وكانت أمام أتليتكو مدريد، وفاز على ريال مدريد. نحن فريق يخلق الفرص دائما، نقوم بعمل هجومي كبير لكن يجب علينا أن نترجم هذه الفرص".

وأضاف: "رغم الهزائم، أعتقد أن الأجواء في فريقنا كانت دائما جيدة، الأمور تصير أسهل بالطبع عندما نفوز. نريد أن نظهر بنفس طاقة مباراة ريال سوسيداد في كل مباراة، نريد السيطرة على اللعب واستعادة الكرة واللعب في الأمام".

وأكمل:"في مباراة سوسيداد كان يجب علينا إنهاء الشوط الأول بنتيجة أكبر من 2-1 حتى نكون أكثر هدوءا".

وتحوّل للحديث عن فترته مع الخفافيش: "فالنسيا لا يمثّل أفضل ذكرياتي كمدرب، ربما أخطأت في القرارات، كانت فترة قصيرة، لكن على الأقل فزنا بكأس الملك. فالنسيا مكان مُعقّد، غيّروا المدربين كثيرا في آخر 15 عاما، إنه مكان يفتقد للهدوء".

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وإن كان سيواصل الاعتماد على أوسكار مينجيزا في عمق الدفاع، أوضح: "عليّ أولا أن أتحدث مع اللاعب قبل أن أتحدث مع الصحافة".

كما انهال بالإشادة على رونالد أراوخو: "رغم صغر سنه، لكن أراوخو قوي جدا بدنيا، وبالرغم من طول قامته فإنه سريع إلى حد كبير. لديه شخصية قوية ويتدرّب بقوة ويقود الآخرين. عليه أن يتحسّن في الخروج بالكرة، لكن ينتظره مستقبل كبير ولديه دائما رغبة في التطور والاستمتاع إلى النصائح".

هل لا يزال منزعجا من جدول المباريات؟ كومان أجاب: "الجدول جنوني، لو فزنا بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني فسنلعب مباراة إضافية، نحن نقتل اللاعبين، علينا أن نجد حلا".

وعن إمكانية إراحة سيرجينيو ديست: "نحتاج إلى لاعبين اثنين على الأقل في كل مركز، وحاليا مع إصابة سيرجي روبيرتو فخياراتنا محدودة. مينجيزا يجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، لكن ديست بخير بدنيا".

وأوضح كومان ما تغير في طريقة لعب فرينكي دي يونج الذي سجل هدف الفوز على سوسيداد: "دي يونج بات أكثر حرية ويحاول تقديم الزيادة العددية الهجومية. إنه لاعب سريع بالكرة، وبات لديه مسؤوليات أكثر الآن. يعجبني ما يقدمه في الملعب والمستوى الذي وصل له".

وبشأن وضع ريكي بويج: "أريد أن يعمل اللاعبون يوميا على تطورهم وأن يتمسكون بالفرصة بكلتي يديهم، الأمر لا يتوقف على الإمكانيات الفنية، هناك عوامل أخرى، ربما في التدريب لا يتم تقديم المطلوب".

كما ساند فيليبي كوتينيو البعيد عن مستواه: "كوتينيو يعجبني، مؤخرا لم يظهر بمستواه لأنه عانى من إصابات، لكنه يمتلك الخبرة ويعرف كيف يمكنه استعادة مستواه".

وأخيرا، برر عدم مشاركة ميراليم بيانيتش كثيرا: "هناك منافسة كبيرة في وسط الملعب، اعتمدت على ألينيا المباراة الماضية لأنه أعسر وكنت أحتاج لاعبا أعسر في وسط الملعب. واللاعب هو من عليه أن يثبت أن المدرب مخطئ".

ويحتل برشلونة المركز الخامس في الدوري الإسباني برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، فيما يتواجد فالنسيا في المركز 12 برصيد 14 نقطة من 13 مباراة.