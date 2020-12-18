منتخب الشباب: سنتقدم باحتجاج على نتيجة مباراة تونس.. وسنتشاور لاتخاذ قرار نهائي بشأن البطولة

قال جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب مصر للشباب إن اتحاد الكرة سيتقدم باحتجاج على إلغاء مباراته أمام تونس، وشدد على أنه بعد مشاورة كافة المسؤولين سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن البطولة.

وصرح جمال محمد علي عبر قناة "الوطنية التونسية": "قبل بدء المباراة بـ10 دقائق قيل لنا أنهم ليسوا معترفين بوجود أحمد نبيل ومسحته".

وواصل "كيف ذلك؟ وأنت من قبل تواجده؟".

وأكمل "حمزة قام بعمل المسحة من كاف لكنها جاءت متأخرة وموجودة في ملفه سلبية".

واستطرد "بالطبع سنتقدم باحتجاج على إلغاء المباراة وأطلعت مراقب المباراة ورئيس الطبي الموجود المسحة السلبية لأحمد نبيل، وأثبتنا كل شيء مع الحكام لهذا السبب نستغرب المباراة كان يجب أن تلعب، استنادا على أن أوراقه لم تكن مضبوطة".

وتابع "المنتخب المصري جيد جدا وواعد يهمنا صحتهم في المقام الأول، أهم من البطولة نفسها، بغض النظر عمن يكسب، ولكن الشباب الصغير الذي يلعب أول بطولة رسمية في حياتهم، كنا نتمنى إقامة المباراة".

وأتم "حينما نعود إلى الفندق سنتشاور مع كافة المسؤولين لاتخاذ قرار بشأن البطولة".

كما صرّح وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لـ FilGoal.com: "الاتحاد المصري سيقدّم احتجاجا رسميا خلال دقائق بواسطة البعثة التي يرأسها جمال محمد علي للاتحاد الإفريقي، بسبب عدم اعتماد مسحة أحمد نبيل رغم سلبيتها، واعتبارنا خاسرين مباراة تونس رغم امتلاكنا العدد الكافي من اللاعبين".

وأضاف بشأن الموقف الحالي: "اتحاد الكرة يدرس الموقف الآن بالتنسيق مع البعثة والجهاز الفني ووزارة الشباب والرياضة، وسنقرر إن كان المنتخب سيعود أم سيستكمل البطولة، خصوصا أن الوضع بات صعبا للغاية بعد اعتبارنا خاسرين في أول مباراتين".

وتم اعتبار منتخب مصر خاسرا بنتيجة 2-0 لعدم اكتمال القوام الكافي لخوض مواجهة منتخب تونس في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب في موريتانيا. (طالع التفاصيل)