أوين: يونايتد الأفضل في الهجمات المرتدة.. ونصيحة إلى سولشاير للمنافسة على اللقب

قال مايكل أوين نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق إن الشياطين الحمر واحد من أفضل الفرق التي تلعب هجمات مرتدة في إنجلترا، مشددا على أن أولي جونار سولشاير مدرب الفريق عليه بإشراك الأفضل إن أراد المنافسة على الدوري.

وصرح أوين عبر منصة "أمازون برايم سبورتس" قائلا: "لا يوجد أسرار، مانشستر يونايتد واحد من أفضل الفرق التي تلعب هجمات مرتدة في إنجلترا إن لم يكن الأفضل".

وواصل "لكن عليهم أن يتألقوا وأن يصبحوا على القمة على ملعبهم، في أولد ترافورد".

وتابع "حينما تنظر للخمسة لاعبين في الخط الأمامي، بول بوجبا وبرونو فيرنانديز والثلاثي في الخط الأمامي، لا يوجد خط هجوم يمتلك مثل هذه العناصر في عالم كرة القدم".

وأكمل "إن لم تكن أفضل في التمركز الدفاعي، كن أفضل في الاستحواذ، حينها سيتحول الفريق للمسار الصحيح في المنافسة على الدوري".

وواصل "أعتقد أن فريق مانشستر يونايتد الحالي بإمكانه تحدي التوقعات، اعتقد أن هناك فرقا قليلة يمكنها فعل ذلك، خلال الموسم الحالي".

واستطرد "أعتقد أن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن ينافس على اللقب هو بإشراك أفضل لاعبيه في الملعب دوما، إن كان لديك بوجبا وفيرنانديز وهؤلاء اللاعبين الرائعين لا يمكنك ان تفوز بالدوري إن كانوا في المدرجات".

وتابع "تمتلك لاعبين رائعين استثمرت بالملايين فيهم، يجب أن تجد طريقة لأن الطريقة الوحيدة التي سيفوز من خلالها يونايتد بالدوري هو بإشراك أفضل اللاعبين".

وأردف "تقوم بإخراج 3-4 لاعبين من الفريق فجأة فتصبح عاديا، لذا أولي جونار سولشاير بحاجة لإيجاد طرق لإشراك بوجبا وفيرنانديز والثلاثي الهجومي الحالي".

وأتم "يمتلك فريقا متميزا، عليه أن يجد طريقة لكي يشركهم معا في أكثر وأغلب الأوقات".

وفاز مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 على شيفيلد يونايتد خارج ملعبه، ليرفع رصيده من النقاط إلى 23 نقطة في المركز السادس ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويتصدر ليفربول الترتيب بفارق 5 نقاط.