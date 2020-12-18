يوفنتوس: استثمرنا بقوة في ديبالا.. ولن نضم بابو جوميز

قال فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس إن العلاقة بين النادي ولاعبه باولو ديبالا جيدة جدا، كما أوضح أن فريقه لن يتحرك لضم بابو جوميز قائد أتالانتا. وذلك في تصريحات لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وصرح باراتيتشي قائلا: "علاقتنا جيدة جدا مع ديبالا، قمنا بضمه منذ خمس سنوات واستثمرنا بقوة فيه".

وواصل "آمنا به من خلال منحه القميص رقم 10".

وأكمل "باولو فتى استثنائي ودائما يلعب في ظروف غير مثالية، مثل الفترة الأخيرة، لم يكن قادرا على التدرب باستمرار بسبب مشاكل بدنية".

وتابع "سنقابل وكيله في وقت قصير، كان هناك اجتماعا محددا بالفعل معه، لكن بسبب تفشي وباء كوفيد 19 لم نكن قادرين على رؤية بعضنا البعض شخصيا".

ديبالا صاحب الـ27 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 13 مباراة بكل المسابقات مع يوفنتوس لعب منها 7 كأساسي وشارك كبديل 6 مرات، وسجل هدفين.

النجم الأرجنتيني لعب 663 دقيقة في كل المسابقات، منها 5 دقائق كبديل ضد برشلونة و6 دقائق كبديل ضد أتالانتا في آخر مباراتين بكل المسابقات بقميص يوفنتوس.

وتطرق باراتيتشي للحديث عن بابو جوميز قائلا: "بكل تأكيد لن ينضم جوميز إلى يوفنتوس".

وواصل "إنه لاعب رائع لكنه مع أتالانتا ونحن سعداء للغاية باللاعبين المتواجدين معنا حاليا".

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن هناك حادثة وقعت في غرفة ملابس أتالانتا بين جوميز ومدربه جيان بييرو جاسبريني بين شوطي مباراة ميتيلاند في دوري أبطال أوروبا.

وتواجد جوميز على مقاعد بدلاء أتالانتا ضد فيورنتينا يوم الأحد والتي فاز بها فريقه بنتيجة 3-0، مع تزايد أنباء رحيله في يناير.

ويعد جوميز واحد من أهم عناصر فريق أتالانتا بخلاف شارته، إذ أنه شارك في الموسم الجاري في 16 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4، كما كان أحد أبرز عناصر جيان بييرو جاسبريني في الموسم الماضي، بعد أن صنع 18 هدفا وسجل 8 في 46 مباراة بكل المسابقات.

جوميز صاحب الـ32 عاما وفقا لعدة تقارير في إيطاليا أبرزها موقع "توتو ميركاتو ويب" تواجد في اجتماع مع جاسبريني ورئيس ناديه أنطونيو بيركاسي لتهدئة الأجواء، لكنه لم ينجح إذ دخل اللاعب الذي تواجد على مقاعد بدلاء فريقه خلال مواجهة السيدة العجوز الأخيرة بالدوري وهو يغني نشيد يوفنتوس.