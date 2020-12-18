جمال محمد علي: فحوصات طبية جيدة للثنائي المصاب بـ كورونا = إمكانية مشاركتهما

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 00:17

كتب : FilGoal

جمال محمد علي

كشف جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، عن إجراء فحوصات طبية للثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر كشف عن فيروس كورونا.

وجاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا صباح الخميس محبطة للمعسكر المصري، مع ظهور حالتين إيجابيتين جديدتين.

وصرّح جمال محمد علي: "الثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر مسحة، خضع لفحوصات طبية عبارة عن آشعة على الصدر وكشف على القلب، وقد ظهرت نتيجتها جيدة".

أخبار متعلقة
ساسي يوضح حقيقة دفع 10 ألاف دولار لمنتخب الشباب المصري من جيبه رئيس الاتحاد التونسي يتحدث لـ في الجول عن مصير منتخب الشباب.. ومحاولات أبو ريدة لإقامة لقاء الغد إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف منتخب الشباب ربيع ياسين يتواصل مع لاعبي منتخب الشباب عبر الفيديو لمحاضرة مواجهة تونس

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "أرسلنا هذه الفحوصات الطبية إلى اللجنة الطبية للبطولة، أملا في السماح لهذين اللاعبين بالمشاركة أمام تونس".

وتابع: "تمت إعادة مسحة هذا الثنائي وننتظر ظهور نتيجتها في الصباح الباكر، كما أجرينا مسحة للاعب ثالث لم تصلنا نتيجة مسحته التي أجريت صباح الخميس".

وكشف: "الثنائي الذي حضر من مصر للانضمام إلى المعسكر جاءت مسحته سلبية".

وأتم: "لم أفكر في قيادة المنتخب فنيا أمام تونس، أنا رئيس البعثة لا غير، كل ما في الأمر أنني حصلت على تسجيل لمباراة الجزائر وتونس وأعطيته لـ عبد الستار صبري الذي يقود اللاعبين رفقة زملائه في الجهاز الفني".

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، و4 لاعبين احتياطيين (من بينهم حارس مرمى)، ليتجنب الخسارة الافتراضية أمام تونس اليوم الجمعة كما حدث في المباراة الأولى أمام ليبيا

وعانى منتخب مصر من توافر 14 لاعبا فقط متاحا للعب بشكل إجمالي، ليتم إحضار لاعبين من مصر للمشاركة، قبل أن تظهر آخر عينتين إيجابيتين.

منتخب الشباب
نرشح لكم
أخر الأخبار
جمال محمد علي: فحوصات طبية جيدة للثنائي المصاب بـ كورونا = إمكانية مشاركتهما ساعة | منتخب مصر
الزحف نحو المنافسة ينطلق.. يونايتد يقهر شيفيلد الأسوأ في التاريخ ساعة | الدوري الإنجليزي
تعرّف على ترتيب صلاح في جائزة الأفضل.. تفوق على مبابي ونيمار وراموس ساعة | المحترفون
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتعادل أمام بيرنلي ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب بيراميدز: السعيد تحامل على نفسه أمام الزمالك.. وكنا نستحق الأفضل ساعة | مصر
ساسي يوضح حقيقة دفع 10 ألاف دولار لمنتخب الشباب المصري من جيبه 2 ساعة | منتخب مصر
مفاجأة في اختيار مدرب الأرجنتين لأفضل لاعب.. ليس ميسي 2 ساعة | أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي يتحدث لـ في الجول عن مصير منتخب الشباب.. ومحاولات أبو ريدة لإقامة لقاء الغد 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك