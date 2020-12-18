جمال محمد علي: فحوصات طبية جيدة للثنائي المصاب بـ كورونا = إمكانية مشاركتهما

كشف جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب في تونس، عن إجراء فحوصات طبية للثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر كشف عن فيروس كورونا.

وجاءت نتيجة مسحة فيروس كورونا صباح الخميس محبطة للمعسكر المصري، مع ظهور حالتين إيجابيتين جديدتين.

وصرّح جمال محمد علي: "الثنائي الذي جاءت عينته إيجابية في آخر مسحة، خضع لفحوصات طبية عبارة عن آشعة على الصدر وكشف على القلب، وقد ظهرت نتيجتها جيدة".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "أرسلنا هذه الفحوصات الطبية إلى اللجنة الطبية للبطولة، أملا في السماح لهذين اللاعبين بالمشاركة أمام تونس".

وتابع: "تمت إعادة مسحة هذا الثنائي وننتظر ظهور نتيجتها في الصباح الباكر، كما أجرينا مسحة للاعب ثالث لم تصلنا نتيجة مسحته التي أجريت صباح الخميس".

وكشف: "الثنائي الذي حضر من مصر للانضمام إلى المعسكر جاءت مسحته سلبية".

وأتم: "لم أفكر في قيادة المنتخب فنيا أمام تونس، أنا رئيس البعثة لا غير، كل ما في الأمر أنني حصلت على تسجيل لمباراة الجزائر وتونس وأعطيته لـ عبد الستار صبري الذي يقود اللاعبين رفقة زملائه في الجهاز الفني".

ويحتاج منتخب مصر إلى 11 لاعبا أساسيا، و4 لاعبين احتياطيين (من بينهم حارس مرمى)، ليتجنب الخسارة الافتراضية أمام تونس اليوم الجمعة كما حدث في المباراة الأولى أمام ليبيا

وعانى منتخب مصر من توافر 14 لاعبا فقط متاحا للعب بشكل إجمالي، ليتم إحضار لاعبين من مصر للمشاركة، قبل أن تظهر آخر عينتين إيجابيتين.