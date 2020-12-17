إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف منتخب الشباب

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 21:16

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

ظهرت إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف منتخب مصر للشباب، ليصل عدد الحالات الإيجابية لـ 16 لاعبا.

الحالاتان الجديدتان للثنائي محمود صابر وأحمد نبيل كوكا، حسبما أعلن اتحاد الكرة في بيانه الرسمي.

وفوجئ مسؤولو المنتخب باتحاد شمال إفريقيا يخطرهم بإصابة اللاعبين بعد أن أخطرهم من قبل بسلبية مسحة 14 لاعبا وإيجابية 14 آخرين.

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وبعد إعلان إصابة محمود صابر وكوكا أصبح عدد اللاعبين الجاهزين لمواجهة تونس يوم الجمعة 14 لاعبا فقط، في حين تنص اللائحة على وجود 15 لاعبا على الأقل في قائمة المباراة.

وكان كاف قد اعتبر منتخب مصر مهزوما في المباراة الافتتاحية أمام ليبيا بسبب عدم اكتمال قائمة الفريق.

منتخب الشباب كورونا
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