الزحف نحو المنافسة ينطلق.. يونايتد يقهر شيفيلد الأسوأ في التاريخ

انتصر فريق مانشستر يونايتد خارج ملعبه على حساب نادي شيفيلد ليبدأ الزحف نحو المنافسة على المربع الذهبي في إنجلترا.

يونايتد فاز على شيفيلد بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة أولي جونار سولشاير وجدت نفسها متأخرة في النتيجة بعد مرور أقل من 5 دقائق عن طريق ديفيد ماكجولدريك بعد خطأ قاتل من دين هندرسون حارس مرمى يونايتد.

لكن الهدف المُبكر لم يُربك حسابات يونايتد الذي رد عن طريق ماركوس راشفورد بهدف رائع في الدقيقة 25.

وبعدها بأقل من 7 دقائق تقدم يونايتد في النتيجة عن طريق أنطوان مارسيال بعد تمريرة رائعة من بول بوجبا.

وفي الشوط الثاني ومع سيطرة يونايتد الكاملة، سجل راشفورد الهدف الثالث بعد لعبة رائعة بدأها بوجبا ثم برونو فيرنانديز ومارسيال وأخيرا راشفورد الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 50.

ورغم سيطرة يونايتد ألا أن الفريق لم يسجل من جديد، بل اهتزت شباكه مرة أخرى بخطأ جديد استغله ماكجولدريك في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الهدف المتأخر لم يُغير من واقع خسارة شيفيلد للمرة الـ 12 في الدوري هذا الموسم.

وحقق شيفيلد نقطة واحدة فقط من أول 13 مباراة في الدوري الإنجليزي كأسوأ رقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لأي فريق.

وقفز يونايتد للنقطة 23 في المركز الخامس بالتساوي مع إيفرتون.

يونايتد يمتلك 23 نقطة من 12 مباراة وفي حالة انتصاره في مباراته المنقوصة سيصبح وصيف الدوري وبفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول.