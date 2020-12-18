الزحف نحو المنافسة ينطلق.. يونايتد يقهر شيفيلد الأسوأ في التاريخ

الجمعة، 18 ديسمبر 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

راشفورد - مانشستر يونايتد - شيفيلد

انتصر فريق مانشستر يونايتد خارج ملعبه على حساب نادي شيفيلد ليبدأ الزحف نحو المنافسة على المربع الذهبي في إنجلترا.

يونايتد فاز على شيفيلد بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كتيبة أولي جونار سولشاير وجدت نفسها متأخرة في النتيجة بعد مرور أقل من 5 دقائق عن طريق ديفيد ماكجولدريك بعد خطأ قاتل من دين هندرسون حارس مرمى يونايتد.

أخبار متعلقة
يونايتد يدافع عن كافاني ببيان رسمي قرعة الدوري الأوروبي - يونايتد ضد سوسيداد.. بنفيكا يتحدى أرسنال.. وكوكا أمام أيندهوفن سولشاير: سعيد بروح لاعبي يونايتد أمام سيتي بعد نكسة دوري الأبطال الكبيرة فينجر: هذه نصيحتي لـ يونايتد بشأن بوجبا

لكن الهدف المُبكر لم يُربك حسابات يونايتد الذي رد عن طريق ماركوس راشفورد بهدف رائع في الدقيقة 25.

وبعدها بأقل من 7 دقائق تقدم يونايتد في النتيجة عن طريق أنطوان مارسيال بعد تمريرة رائعة من بول بوجبا.

وفي الشوط الثاني ومع سيطرة يونايتد الكاملة، سجل راشفورد الهدف الثالث بعد لعبة رائعة بدأها بوجبا ثم برونو فيرنانديز ومارسيال وأخيرا راشفورد الذي وضعها في الشباك في الدقيقة 50.

ورغم سيطرة يونايتد ألا أن الفريق لم يسجل من جديد، بل اهتزت شباكه مرة أخرى بخطأ جديد استغله ماكجولدريك في اللحظات الأخيرة من المباراة.

الهدف المتأخر لم يُغير من واقع خسارة شيفيلد للمرة الـ 12 في الدوري هذا الموسم.

وحقق شيفيلد نقطة واحدة فقط من أول 13 مباراة في الدوري الإنجليزي كأسوأ رقم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لأي فريق.

وقفز يونايتد للنقطة 23 في المركز الخامس بالتساوي مع إيفرتون.

يونايتد يمتلك 23 نقطة من 12 مباراة وفي حالة انتصاره في مباراته المنقوصة سيصبح وصيف الدوري وبفارق نقطتين عن المتصدر ليفربول.

في إنجلترا يونايتد شيفيلد يونايتد
نرشح لكم
أخر الأخبار
جمال محمد علي: فحوصات طبية جيدة للثنائي المصاب بـ كورونا = إمكانية مشاركتهما ساعة | منتخب مصر
الزحف نحو المنافسة ينطلق.. يونايتد يقهر شيفيلد الأسوأ في التاريخ ساعة | الدوري الإنجليزي
تعرّف على ترتيب صلاح في جائزة الأفضل.. تفوق على مبابي ونيمار وراموس 2 ساعة | المحترفون
بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتعادل أمام بيرنلي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر مدرب بيراميدز: السعيد تحامل على نفسه أمام الزمالك.. وكنا نستحق الأفضل 2 ساعة | مصر
ساسي يوضح حقيقة دفع 10 ألاف دولار لمنتخب الشباب المصري من جيبه 2 ساعة | منتخب مصر
مفاجأة في اختيار مدرب الأرجنتين لأفضل لاعب.. ليس ميسي 2 ساعة | أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي يتحدث لـ في الجول عن مصير منتخب الشباب.. ومحاولات أبو ريدة لإقامة لقاء الغد 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك