بمشاركة المحمدي.. أستون فيلا يتعادل أمام بيرنلي

تعادل أستون فيلا أمام ضيفه بيرنلي دون أهداف في ملعب فيلا بارك، بالجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 19 نقطة في المركز 11، فيما رفع بيرنلي رصيده إلى 10 نقاط في المركز 17.

وشارك المصري أحمد المحمدي في المباراة كاملةً، فيما تواصل غياب محمود تريزيجيه للإصابة.

وخاض المحمدي مباراته السابعة في كل المسابقات هذا الموسم، والرابعة في الدوري الإنجليزي، والأولى كأساسي في نفس المسابقة.

وشهدت المباراة إطلاق لاعبي أستون فيلا لـ 27 تسديدة نحو مرمى بيرنلي، دون أن يهزوا شباك ضيوفهم.

وعجز أستون فيلا عن الفوز في ملعبه للمباراة الرابعة على التوالي، إذ لم يحصد عليه إلا 7 نقاط هذا الموسم.