مؤتمر مدرب بيراميدز: السعيد تحامل على نفسه أمام الزمالك.. وكنا نستحق الأفضل

كشف الأرجنتيني رودلفو أرواباريتا المدير الفني لفريق بيراميدز تحامل عبد الله السعيد على نفسه أمام الزمالك.

بيراميدز تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب بيراميدز: "كنا نستحق نتيجة أفضل من التعادل أمام الزمالك، ولكننا واجهنا فريقا قويا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "كل التهنئة للاعبي فريقي وتحديدا على أداء الشوط الأول".

وأردف "قدمنا مباراة شبه متكاملة أمام الزمالك والأداء كان أفضل من لقاء الجولة الأولى أمام الاتحاد السكندري، وسنغلق صفحة لقاء الزمالك".

وتابع "هدفنا واضح وهو المنافسة على كل الألقاب. نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين والموسم لا يزال طويلا".

واستمر "عبد الله السعيد تحامل على نفسه بسبب شكواه من بعض الآلام".

وعن هدف فريقه الملغي أمام الزمالك، يرى مدرب بيراميدز "أحترم التحكيم في جميع ظروفه ولم أر كرة الهدف ولكن هناك تقنية الفيديو التي تكون هي الفيصل".

وأتم "الجميع يخطئ ولا توجد أي مشكلة. تقنية الفيديو هي الحكم العادل".



























سجل البديل أحمد الشيخ أولا لبيراميدز، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل للزمالك من صناعة البديل الآخر محمد أوناجم.

التعادل رفع رصيد بيراميدز لنقطة في المركز الـ14، فيما ارتفع رصيد الزمالك لأربع نقاط في المركز الثالث.