إثارة صنعها البدلاء.. بيراميدز والزمالك يتعادلان

كانت المباراة هادئة حتى قدم البدلاء ما يشعلها. بيراميدز والزمالك تعادلا في إثارة كبيرة بالدوري المصري.

تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدف لكل فريق على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري.

سجل البديل أحمد الشيخ أولا لبيراميدز، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل للزمالك من صناعة البديل الآخر محمد أوناجم.

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التعادل رفع رصيد بيراميدز لنقطة في المركز الـ14، فيما ارتفع رصيد الزمالك لأربع نقاط في المركز الثالث.

التشكيل

بدأ جايمي باتشيكو اللقاء في وجود أشرف بنشرقي كأساسي، فيما عاد محمود حمدي "الونش" للتشكيل أيضا بعد الشفاء من كورونا.

في المقابل، بدأ أحمد فتحي في ظهوره الأول بقميص بيراميدز في تشكيل ردولفو أروابارينا مدرب الفريق.

📋الونش يعود لتشكيل الزمالك أمام بيراميدز وهجوم ناري #في_الدوري pic.twitter.com/VlQU1L2qEO — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) December 17, 2020

وصف المباراة

بيراميدز كان الأكثر خطورة في بداية المباراة. إريك تراوري سقط داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة بعد التحام مع الونش والحكم لم يحتسب شيء.

في نفس الهجمة، سدد أحمد فتحي كرة عرضية، قابلها إريك تراوري بلمسة في المرمى، لكن حكم الراية واحتسب تسللا أكدته تقنية الفيديو، ليُلغى الهدف.

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التعادل الايجابي يحسم مواجهة #بيراميدز أمام #الزمالك ١/١

تقدم أحمد الشيخ لبيراميدز فى الدقيقة ٦٧ وتعادل مصطفى محمد للزمالك فى الدقيقة ٧٤ #الدوري_على_WATCHiT pic.twitter.com/cenU34DmGH — WATCH iT! (@WatchiTMENA) December 17, 2020

محمود حمادة تلقى بطاقة صفراء أولى في اللقاء بالدقيقة العاشرة بعد مخالفة ضد طارق حامد.

واستمر ضغط بيراميدز في الدقيقة الـ12 بعرضية من طارق طه، مرت فوق رأس إريك تراوري بقليل.

الزمالك يحضر

الزمالك وصل هنا إلى أرض الملعب أخيرا. وكان الظهور الخطر الأول في الدقيقة الـ13 بعد انطلاقة من أشرف بنشرقي وتبادل للكرة مع زيزو ثم عرضية أرضية من المغربي أمسك بها شريف إكرامي بثبات.

عرضيات الزمالك استمرت في الدقائق التالية وكلها سهلة في يد إكرامي.

وفي الدقيقة الـ23 سدد حميد أحداد كرة ضعيفة في يد إكرامي أيضا.

ثم كانت أولى فرص الزمالك الخطرة في الدقيقة الـ24 بعد عرضية من حازم إمام، فشل الدفاع في إخراجها لتصل إلى مصطفى محمد الذي استدار وسدد لكن إكرامي تصدى لها وحولها إلى ركنية.

عودة بيراميدز

بعد فترتي سيطرة بيراميدز والزمالك، كانت الربع الساعة الأخيرة من الشوط مقسمة من نصيب أصحاب الأرض مجددا.

بيراميدز عاد للخطورة مجددا في الدقيقة الـ30 بعد عرضية من طارق طه، ورأسية من جون أنتوي بجانب المرمى.

طارق طه أرسل عرضية جيدة مجددا في الدقيقة الـ36، لكن الونش أنقذها برأسية قبل متابعة أنتوي.

وكالعادة كان طارق طه كلمة سر الخطورة في الشوط الأول. في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، نفذ كرة ثابتة رائعة، تصدى لها أبو جبل بمساعدة العارضة بصعوبة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جون أنتوي كان أول المسددين في الشوط الثاني وبالدقيقة الـ46 لكن بعيدة عن المرمى.

الزمالك رد في الدقيقة الـ49 ببينية ساقطة من ساسي إلى مصطفى محمد، لكن الدفاع عاد وأبعدها من أمامه إلى ركنية قبل التسديد.

كرة طويلة جديدة نحو زيزو في الدقيقة الـ51 لكن شريف إكرامي خرج وأبعدها قبل متابعة زيزو.

وكرة طويلة أخرى في نفس الدقيقة تجاه أحمد فتوح، لكن فتوح حولها برأسه بالخطأ إلى حميد أحداد بدلا من استلامها والدخول لمنطقة الجزاء.

وكانت أخطر فرص بيراميدز في الدقيقة الـ59 بعد انطلاقة من أحمد فتحي وتصويبة عرضية، تصدى لها أبو جبل وارتدت إلى عبد الله السعيد، لكن الونش تدخل أمامه في اللحظة الأخيرة ومنعه من التصويب، ليمنع هدفا مؤكدا.

تدخل من الخارج

هنا تدخل المدربين. شارك شيكابالا بأمر من باتشيكو في الدقيقة الـ62 بدلا من أحمد سيد "زيزو"، وفي المقابل بنفس الدقيقة شارك أحمد الشيخ بدلا من محمود حمادة.

وكان أحمد الشيخ هو البديل الناجح، فسجل الهدف الأول فور نزوله.

ركنية نفذت قصيرة ووصلت إلى عبد الله السعيد الذي أرسل عرضية، قابلها أحمد الشيخ بلمسة في المرمى مسجلا الأول لفريقه.

حميد أحداد أهدر التعادل في الدقيقة الـ71 بعد رمية تماس نفذها طارق حامد إلى مصطفى محمد الذي مررها سريعا إلى أحداد لينفرد بالمرمى لكن يسدد في الشباك الخارجية.

تدخل جديد

هنا تدخل باتشيكو مجددا وأخرج حميد أحداد، وليشارك محمد أوناجم بدلا منه في الدقيقة الـ72.

وكما كان دخول الشيخ حاسما، كان أوناجم كذلك. المغربي في لمسته الأولى أرسل عرضية، قابلها مصطفى محمد بلمسة رائعة مسجلا التعادل للزمالك بالدقيقة الـ74.

أوناجم كاد يحسم المباراة في الدقيقة الـ77 بعد بينية رائعة من شيكابالا جعلته ينفرد من منتصف الملعب، لكن أوناجم أطال الكرة حتى خرج شريف إكرامي بنجاح وتصدى لها.

وفي الدقيقة الـ78 أجرى أروابارينا ثاني تبديلاته بدخول أحمد توفيق بدلا من عمر جابر.

أوناجم استمر في تشكيل الخطورة بالدقيقة الـ80 بعد مهارة جيدة وتمريرة إلى حازم إمام الذي حاول اللحاق بالكرة لإرسال عرضية، لكن علي جبر تدخل أمامه وحولها إلى ركنية بصعوبة.

كرة طولية من شيكابالا في الدقيقة الـ83 أبعدها الدفاع، وقابلها بنشرقي بتصويبة اصطدمت بالدفاع وتحولت إلى ركنية.

عبد الله السعيد سدد كرة R2 رائعة في الدقيقة الـ85 لكن بجانب القائم بقليل.

فرص مهدرة لاقتناع المباراة

طارق طه تعرض لإصابة في الدقيقة الـ86 وخرج رفقة سيارة الإسعاف.

الزمالك كاد يخطف اللقاء في الدقيقة الـ89 بعد انطلاقة رائعة من أحمد فتوح، ثم عرضية مهدها مصطفى محمد بصدره إلى فرجاني ساسي الذي سدد كرة ماكرة، لكن إكرامي تألق وحولها إلى ركنية.

بيراميدز هنا أجرى تبديلين بدخول دودو الجباس، وأحمد أيمن منصور بدلا من طارق طه وجون أنتوي.

وكما كان الزمالك قريبا من اقتناص الفوز، حانت الفرصة لبيراميدز في الدقيقة الـ93 بعد انطلاقة من أحمد الشيخ وعرضية أرضية إلى عبد الله السعيد على حدود منطقة الجزاء. لكن السعيد سدد فوق المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد بيراميدز لنقطة في المركز الـ14، فيما ارتفع رصيد الزمالك لأربع نقاط في المركز الثالث.