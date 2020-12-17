هاني سعيد يفتح النار بسبب هدف تراوري الملغي ضد الزمالك: لماذا نحاول قتل الطموح

فتح هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز النار على التحكيم بسبب هدف فريقه الملغي أمام الزمالك.

بيراميدز تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

إيريك تراوري سجل هدفا في الشوط الأول لـ بيراميدز وتم إلغائه بسبب التسلل.

video:1

وقال هاني سعيد: "الهدف الملغي لم نعترض عليه من الملعب لأن اللعبة ليست واضحة من داخل الملعب".

وأردف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "لكني رأيت الهدف الآن، وبكل تأكيد هدف صحيح".

وأضاف "السؤال الآن، ما هي المشكلة؟ هل المشكلة في مستوى التحكيم أم المشكلة أن هناك أمور أخرى هي التي تحكم؟".

وأشار "بعض اللقطات تكون فيها حالة من الشك، ولكن هدف تراوري ليس به أي شك على الإطلاق. لا أعرف من أين جاءت تلك الثقة لحكام الفيديو".

وأكمل حديثه قائلا: "لا مشكلة إذا كان هذا هو مستوى التحكيم، ولكن ليصبح كذلك على كل الفرق وليس على فرق بعينها. لماذا نحاول قتل الطموح؟".

وأتم "لدينا منذ فترة طويلة أمور أخرى تدير كل شيء، ويوجد حسابات مختلفة دائما".



























سجل البديل أحمد الشيخ أولا لبيراميدز، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل للزمالك من صناعة البديل الآخر محمد أوناجم.

التعادل رفع رصيد بيراميدز لنقطة في المركز الـ14، فيما ارتفع رصيد الزمالك لأربع نقاط في المركز الثالث.