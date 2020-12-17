مؤتمر باتشيكو - لماذا خرج زيزو ولم يشارك شيكابالا أساسيا أمام بيراميدز

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 22:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

طارق طه - أحمد سيد زيزو - الزمالك - بيراميدز

كشف جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك أسباب خروج أحمد سيد "زيزو" في لقاء فريقه أمام بيراميدز.

بيراميدز تعادل مع الزمالك بهدف لكل فريق في قمة مثيرة في الجولة الثانية من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

زيزو شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 62 ليشارك محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلا منه.

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وقال باتشيكو: "الظهير الأيمن في كثير من الأوقات يواجه صعوبات أمام الظهير المنافس وأمام الجناح، ويكون ذلك بسبب عدم المساندة الدفاعية".

وأوضح في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "زيزو لم يساعد حازم إمام، ولذلك كان حازم دائما يدافع أمام ظهير وجناح بيراميدز وكان يحتاج لمساندة دفاعية بشكل أكبر".

وتابع "بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد ولكن بعدها تراجعنا بشكل زائد عن اللازم، ولكن هدف بيراميدز حرر الفريق".

ويرى باتشيكو "في بعض الأوقات يكون تفكير اللاعبين داخل الملعب مختلف عن تفكير المدرب".

وعن عدم الدفع بـ شيكابالا منذ البداية، قال باتشيكو: "نمتلك لاعبين على مستوى مميز ونستغل ذلك في عملية التدوير".

واستمر "شيكابالا يكون أفضل عندما تتاح له المساحات، وعندما يقل المنافس في الجانب البدني".

وأشار "لا فارق بين اللاعب الأساسي والاحتياطي، وكل لاعب يشارك في اللحظة المناسبة".

وشرح "فضلنا ترك شيكابالا للشوط الثاني لتوافر المساحات".

واستكمل "أما أوباما فغيابه بسبب الحالة البدنية. لم يتدرب سوى 3 مرات والدفع به حاليا سيكون ضررا له".

سجل البديل أحمد الشيخ أولا لبيراميدز، قبل أن يدرك مصطفى محمد التعادل للزمالك من صناعة البديل الآخر محمد أوناجم.

التعادل رفع رصيد بيراميدز لنقطة في المركز الـ14، فيما ارتفع رصيد الزمالك لأربع نقاط في المركز الثالث.

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