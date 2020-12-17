ليفاندوفسكي يقهر رونالدو وميسي ويتربع على عرش لاعبي العالم

فاز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ بجائزة أفضل لاعب في العالم "ذا بيست" المُقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن عام 2020.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : بايرن ميونيخ

وتفوّق ليفاندوفسكي على الثنائي الأسطوري: الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

وساهم ليفاندوفسكي في تتويج فريقه بايرن ميونيخ بخمسة ألقاب في 2020، هي: الدوري الألماني، كأس ألمانيا، كأس السوبر الألماني، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي.

ويعد ليفاندوفسكي أول بولندي يحصد الجائزة، في ترشيحه الأول لـ "ذا بيست".

ليجرّد ليفاندوفسكي نظيره ميسي من الجائزة التي توج بها في العام الماضي على حساب فيرجيل فان دايك وكريستيانو رونالدو.

كما عجز رونالدو عن حصد الجائزة للعام الثالث على التوالي.

وتواجد الثلاثي في خط هجوم التشكيل المثالي لـ فيفا في 2020.

وعن فئة السيدات، فازت الإنجليزية لوسي برونز بأفضل لاعبة في العالم بعد تتويجها بالثلاثية مع أوليمبيك ليون قبل انتقالها إلى مانشستر سيتي في الصيف الماضي.

لتتفوق برونز على الدنماركية بيرنيل هاردر لاعبة فولفسبورج وتشيلسي، والفرنسية ويندي رينار لاعبة ليون.