في غياب صلاح.. ميسي ورونالدو يتصدران تشكيل العام من فيفا

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

تشكيل العام 2020 المثالي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التشكيل المثالي "FIFPro" عن عام 2020.

وتم اختيار الفريق المثالي عبر تصويت اللاعبين حول العالم.

وشهد التشكيل المثالي غياب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وزميله السنغالي ساديو ماني، وقائدهما جوردان هندرسون، ومانويل نوير قائد بايرن ميونيخ، كما لم يتواجد أي لاعب من باريس سان جيرمان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة
كلوب المدرب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي أبرزهم سون ونوير ونجمة إنجلترا.. تعرّف على كل الفائزين بجوائز "ذا بيست 2020" "لإكمال تطوره".. سوبوسلاي ينضم إلى لايبزج الشقيق الأكبر لـ سالزبورج

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)

الوسط: يوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ – ليفربول) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) – روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)

ذا بيست
نرشح لكم
أخر الأخبار
حازم إمام: كفى شائعات حول الفريق.. نتعاقد مع الزمالك وليس أشخاص دقيقة | الدوري المصري
ليفاندوفسكي يقهر رونالدو وميسي ويتربع على عرش لاعبي العالم 15 دقيقة | أوروبا
في غياب صلاح.. ميسي ورونالدو يتصدران تشكيل العام من فيفا 27 دقيقة | أوروبا
كلوب المدرب الأفضل في العالم للعام الثاني على التوالي 38 دقيقة | أوروبا
إثارة صنعها البدلاء.. بيراميدز والزمالك يتعادلان 41 دقيقة | الدوري المصري
إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في صفوف منتخب الشباب 54 دقيقة | مصر
أبرزهم سون ونوير ونجمة إنجلترا.. تعرّف على كل الفائزين بجوائز "ذا بيست 2020" 2 ساعة | أوروبا
مختار: جهّزت عامر طوال فترة الإعداد.. وفي النهاية فاز علينا مع كليوباترا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك