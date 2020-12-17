في غياب صلاح.. ميسي ورونالدو يتصدران تشكيل العام من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن التشكيل المثالي "FIFPro" عن عام 2020.

وتم اختيار الفريق المثالي عبر تصويت اللاعبين حول العالم.

وشهد التشكيل المثالي غياب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، وزميله السنغالي ساديو ماني، وقائدهما جوردان هندرسون، ومانويل نوير قائد بايرن ميونيخ، كما لم يتواجد أي لاعب من باريس سان جيرمان وصيف بطل دوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)

الدفاع: ترينت أليكساندر أرنولد (ليفربول) – فيرجيل فان دايك (ليفربول) – سيرخيو راموس (ريال مدريد) – ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ)

الوسط: يوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) – تياجو ألكانتارا (بايرن ميونيخ – ليفربول) – كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

الهجوم: ليونيل ميسي (برشلونة) – روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونيخ) – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)