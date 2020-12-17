مختار: جهّزت عامر طوال فترة الإعداد.. وفي النهاية فاز علينا مع كليوباترا

عبّر مختار مختار المدير الفني للإنتاج الحربي، عن رضاه بعد التعادل المثير 3-3 أمام الإسماعيلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

وصرّح مختار: "راضٍ عن النتيجة في ظل الظروف التي نمر بها".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "نحن نادٍ متوسط الحال ونعمل في حدود الإمكانيات المتاحة".

وتابع: "رحل عنا 4 لاعبين يشاركون بشكل أساسي مع فرقهم، وهذا يؤثر سلبيا على أي فريق".

وواصل: "أي نادٍ يرحل عنه لاعبين، يحتاج إلى صفقات في المقابل، وبالتالي بالتأكيد نحتاج إلى تدعيمات أكثر من ذلك، لكننا نحاول المناطحة مع الآخرين".

وأكمل: "الفريق الذي فاز علينا في أول مباراة (سيراميكا كليوباترا) صاعد من الدرجة الثانية، لكن هل لاعبيه لاعبي درجة ثانية؟".

وأوضح: "عامر عامر كان معي حتى يوم الأربعاء قبل المباراة، قمت بتأهيله وأشركته في كل المباريات الودية، وفي النهاية رحل ولعب أمامنا وفاز علينا".

وشدد: "مباراة كليوباترا كانت استثناء، لا يمكن أن يكون الفريق بأكمله بعيدا عن حالته، ولذا مباراة اليوم طمأنتني".

وأتم: "الإسماعيلي قام بصفقات مميزة ويمتلك لاعبين هائلين أحسدهم عليهم".

وسجّل للإسماعيلي: عماد حمدي، وعبد الرحمن مجدي، ومحمد صادق، فيما سجّل للإنتاج: محمد فييرا، ومحمد عبد المجيد، وباسم مرسي.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى نقطتين من تعادلين، فيما حصد الإنتاج الحربي نقطته الأولى في المسابقة بعد هزيمته بالجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.

المباراة المجنونة شهدت إثارة كبيرة، وعرفت تسجيل 3 أهداف في آخر 10 دقائق، كما كاد الإسماعيلي أن يخطف الانتصار القاتل في الثانية الأخيرة لولا القائم.