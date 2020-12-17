مباراة الموسم.. الإسماعيلي 3 الإنتاج الحربي 3

تعادل الإسماعيلي أمام ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لكل طرف على استاد الإسماعيلي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري.

سجّل للإسماعيلي: عماد حمدي، وعبد الرحمن مجدي، ومحمد صادق، فيما سجّل للإنتاج: محمد فييرا، ومحمد عبد المجيد، وباسم مرسي.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى نقطتين من تعادلين، فيما حصد الإنتاج الحربي نقطته الأولى في المسابقة بعد هزيمته بالجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.

المباراة المجنونة شهدت إثارة كبيرة، وعرفت تسجيل 3 أهداف في آخر 10 دقائق، كما كاد الإسماعيلي أن يخطف الانتصار القاتل في الثانية الأخيرة لولا القائم.

الإثارة كانت حاضرة منذ أول 45 ثانية عندما أهدر أري بابل فرصة التقدم للإسماعيلي بعد أن مرت تسديدته أعلى العارضة.

الرد جاء بواسطة باسم مرسي قائد الإنتاج الذي سدد كرة رأسية في الدقيقة الثامنة، مرت بدورها أعلى العارضة.

زميله مصطفى الجمل اخترق منطقة جزاء الدراويش في الدقيقة 13 وسدد، لكن محمد فوزي تصدى بنجاح.

الشباك اهتزت أخيرا في الدقيقة 15 عندما تقدّم محمد فييرا للإنتاج الحربي بعد عرضية المتألق باسم مرسي.

تقدُم الإنتاج الحربي لم يستمر أكثر من 10 دقائق، حتى أدرك الإسماعيلي التعاقد بواسطة عماد حمدي في الدقيقة 25 بعد سوء تفاهم بين أحمد يحيى حارس المرمى وخط دفاعه.

الإسماعيلي واصل الهجوم، فأرسل عبد الرحمن مجدي عرضية في الدقيقة 29 نحو التونسي فخر الدين بن يوسف، لكن تسديدة الروج وجدت تصديا رائعا من يحيى هذه المرة.

أصحاب الأرض واصلوا الهجوم، حتى تقدّموا في النتيجة بالدقيقة 42 عن طريق عبد الرحمن مجدي بعد عرضية بن يوسف.

الشوط الأفضل في الموسم انتهى على إنقاذ محمد فوزي حارس الإسماعيلي لانفراد فييرا لاعب الإنتاج في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

في الشوط الثاني تواصلت الإثارة، فكاد القائد عمر الوحش أن يزيد غلة الإسماعيلي بهدفٍ ثالث في الدقيقة 47 بعد تمريرة الأنجولي بابل، لكن يحيى تصدى لكرته الأرضية.

بعدها مباشرةً، طالب لاعبو الإسماعيلي بركلة جزاء بعد لمسة يد على بازوكا مدافع الإنتاج، وبعد مراجعة تقنية الفيديو لعدة دقائق، قرر الحكم تأكيد قراره واستئناف اللعب.

الإنتاج لم يكتف بالمشاهدة، فحاول باسم مرسي التسجيل من ركلة حرة مباشرة بالدقيقة 76، لكن فوزي تألق وأبعدها.

قبل أن يسجل البديل محمد عبد المجيد التعادل أخيرا للإنتاج بعد نزوله، على إثر تمريرة بينية رائعة من علاء أسامة في الدقيقة 80.

الإنتاج لم يحافظ على التعادل طويلا، فتلقى هدفا ثالثا من الإسماعيلي بالدقيقة 82 عن طريق البديل الآخر محمد صادق الذي سدد كرة أرضية رائعة بباطن القدم.

وأخيرا، اختتم باسم مرسي أهداف المباراة الخيالية بضربة رأسية في الدقيقة 86 مدركا التعادل.

وعندما ظننا أننا وصلنا إلى الحد الأقصى من الإثارة، أطلق عبد الرحمن مجدي تسديدة أرضية صاروخية في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ارتدت من قائم الإنتاج الحربي، وأنهى الحكم المباراة بعدها مباشرة.