ريكاردو: الإنتاج فريق خطير هجوميا واضطررت لإجراء تعديلات على دفاعنا

أبدى ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي، رضاه عن مستوى فريقه أمام الإنتاج الحربي، لكنه اعترف بطمعه في نتيجة أفضل.

الإسماعيلي تعادل أمام ضيفه الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف لكل طرف، ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري المصري.

وصرّح ريكاردو بعد اللقاء: "تطورنا عن المباراة الماضية، اللاعبون قاموا بعمل تكتيكي جيد وظهروا بمستوى مميز".

وأضاف عبر أون تايم سبورتس: "كنا في حاجة إلى الانتصار وسنحت لنا فرصة الفوز في اللحظة الأخيرة، النتيجة ليست جيدة لكن الأداء جيد، وهذه هي كرة القدم".

وتابع: "سجلنا 3 واستقبلنا 3، أجريت تعديلات على خط الدفاع خلال المباراة، فريق الإنتاج يمتلك إمكانيات هجومية ويجيد خلق الفرص، ولذا احتجت إلى تنظيم دفاعنا، لكني راضٍ عما قدمه اللاعبون اليوم".

وأكمل: "علينا أن نستريح اليوم ثم نستعد لمواجهة الجونة خارج ملعبنا، ستكون مباراة صعبة أيضا، ونأمل في حصد بعض النقاط".

وأتم: "بعض اللاعبين انضموا إلينا متأخرين وتشكيل اليوم شهد تعديلات، آمل أن نتحسّن الفترة المقبلة".

وسجّل للإسماعيلي: عماد حمدي، وعبد الرحمن مجدي، ومحمد صادق، فيما سجّل للإنتاج: محمد فييرا، ومحمد عبد المجيد، وباسم مرسي.

ليرفع الإسماعيلي رصيده إلى نقطتين من تعادلين، فيما حصد الإنتاج الحربي نقطته الأولى في المسابقة بعد هزيمته بالجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا.

المباراة المجنونة شهدت إثارة كبيرة، وعرفت تسجيل 3 أهداف في آخر 10 دقائق، كما كاد الإسماعيلي أن يخطف الانتصار القاتل في الثانية الأخيرة لولا القائم.