تقرير برتغالي: براجا يستهدف التعاقد مع مصطفى محمد في يناير

كشفت صحيفة (ojogo) البرتغالية اهتمام نادي سبورتنج براجا البرتغالي بالتعاقد مع مصطفى محمد نجم نادي الزمالك.

وأشارت الصحيفة إلى وجود اسم مصطفى محمد ضمن المستهدفين من براجا خلال شهر يناير المقبل لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن تحرك براجا نحو مصطفى محمد في يناير، "لأنه البديل المناسب لتعويض رحيل المهاجم باولينيو الذي سيرحل العام المقبل".

سبورتنج براجا ليس النادي الأوروبي الأول الذي يبدي اهتمامه بضم مصطفى محمد، فسبق وأشارت الصحف التركية إلى رغبة جالاتا سراي وكذلك فنرباهتشة، في ضم الدولي المصري.

وتحدث عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك في وقت سابق عن مستقبل مصطفى محمد، قائلا: "هو قيمة كبيرة سواء للنادي أو منتخب مصر، سيتم الاستقرار على بقاءه حتى الأولمبياد لأنها مصلحة لكل الأطراف خاصة أن سعره سيختلف وبعدها سيكون محط اهتمام الدوريات الأوروبية الكبرى". (طالع التفاصيل)

مصطفى محمد صاحب الـ 23 عاما توج بلقب كأس الأمم الإفريقية مع منتخب الشباب ليقطع تذكرة الوصول للأولمبياد.

وسجل مصطفى محمد هدفا في الجولة الأولى من الدوري أمام المقاولون العرب، ليفتتح أهدافه هذا الموسم.

الموسم الماضي، سجل مصطفى محمد 16 هدفا وصنع 3 خلال ظهوره في 46 مباراة بقميص الفارس الأبيض.