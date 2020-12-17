جازيل لـ في الجول: سنسافر إلى مصر لمواجهة الزمالك بشكل طبيعي

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 17:34

كتب : محمد عبد العظيم

مصطفى محمد - الزمالك - المقاولون العرب

كشف نادي جازيل التشادي بأنهم سيسافرون إلى مصر بشكل طبيعي لمواجهة الزمالك.

وقال أدجيب كولامالا رئيس نادي جازيل التشادي في تصريحات لـFilGoal.com: "سنسافر بشكل طبيعي رغم قرار وزير الرياضة بإيقاف النشاط الرياضي في تشاد".

وأتم "اجتمعت بوزير الرياضة صباح اليوم الخميس واستفسرت منه عن الموقف، وسنسافر بشكل طبيعي".

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الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان قد أرسل خطابا للاتحاد التشادي لكرة القدم، يهدد فيه بتجميد النشاط الرياضي في تشاد بسبب التدخل الحكومي، وذلك على خلفية الخلاف الناشب بين الاتحاد ووزير الرياضة.

وزير الرياضة قرر على إثر هذا الخطاب، إيقاف الدوري المحلي هناك وتجميد النشاطات، لحين اتخاذ القرار النهائي في تلك الأزمة.

يذكر أن الزمالك كان قد كشف في وقت سابق أيضا عن توصله لاتفاق مع فريق جازيل بـ خوض مباراتي دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا في مصر.

ويلتقي الزمالك مع جازيل يوم 23 ديسمبر الجاري في ذهاب دور الـ23 من دوري أبطال إفريقيا، على أن يكون الإياب في الأسبوع الأول من شهر يناير لعام 2021.

في إفريقيا الزمالك جازيل
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