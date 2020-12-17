الزمالك في بيان: لا توجد حالات فساد وتوريط للنادي بسبب قضايا مع لاعبيه الأجانب السابقين

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أوضحت من خلاله أن كل ما تردد في الساعات الأخيرة حول وجود حالات فساد وتورط للنادي بشأن قضاياه مع لاعبيه الأجانب أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أو المحكمة الرياضية غير صحيح.

ونشرت اللجنة بيانا رسميا قالت فيه: "ننفي كل ما تردد في الساعات الأخيرة بإحدى الصحف الورقية حول وجود حالات فساد وتوريط للنادي بشأن قضايا النادي مع لاعبيه الأجانب أمام فيفا أو المحكمة الرياضية".

وواصل "لم نصرح لأي من وسائل الإعلام في الساعات الأخيرة أو الهجوم على أي شخص أو اتهام لأي أحد بالتسبب في توريط النادي بغرامة مالية كبيرة".

وأكمل البيان: "شددت اللجنة على أنها تسعى لاتخاذ كل الخطوات التي تحفظ حقوق النادي وكل ما ينشر بعيدا عن المنظومة الإعلامية للنادي هو مجرد اجتهادات صحفية".

وصرح عصام سالم مدير المنظومة الإعلامية في الزمالك حول قضية بينيامين أشيمبونج التي وصل عمرها إلى عامين ونصف إلى الآن، مشيرا إلى أنه حصل على حكم نهائي لكن لم يصل أي قرار رسمي إلى الزمالك. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز يوم الخميس في الجولة الثانية من المسابقة.

وكان الزمالك قد فاز بنتيجة 2-0 أمام المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري.