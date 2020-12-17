اتحاد الكرة لـ في الجول: أرسلنا 8 صناديق بكل الأدوية الخاصة بعلاج كورونا لمنتخب الشباب في تونس

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري إن الاتحاد أرسل 8 صناديق بكل الأدوية بكافة أنواعها والتي طلبها الجهاز الطبي لإسعاف اللاعبين المصابين في منتخب الشباب. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح العطار قائلا: "في خلال 12 ساعة انتهينا من كافة التفاصيل الخاصة بسفر الثنائي الشاب لينضم إلى معسكر المنتخب في تونس".

وواصل "قمنا باستخراج تصاريح التجنيد والسفر والتذاكر وعمل المسحات كل ذلك في أقل من 12 ساعة".

وأكمل "كذلك سافر محمد أبو العلا واثنين من مساعديه، ليساعدوا في علاج المرضى لأنه تم نقلهم إلى فندق للعزل، وذلك لمساندة الجهاز الطبي هناك".

وتابع "كانت هناك مشكلة لأنه لو لم يسافر الثنائي الشاب لاعتبر منتخب الشباب خاسرا ومنسحبا مثلما حدث ضد ليبيا في مباراة تونس".

وأردف "الجهاز الطبي لمنتخب الشباب طلب المساندة وطلب العديد من أدوية علاج فيروس كورونا".

واسترسل "أرسلنا 8 صناديق محملة بكل الأدوية بكافة أنواعها التي طلبها الجهاز الطبي لإسعاف اللاعبين المصابين وربيع ياسين ومساعدتهم على التعافي على أمل لحاقهم بالمباراتين المتبقيتين عقب مواجهة تونس".

وأتم "نتمنى أن يحقق المنتخب نتيجة جيدة ويكمل البطولة ويتأهل من آخر مباراتين".

ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد حسام لاعب الجونة إلى تونس للانضمام إلى صفوف منتخب الشباب خلال مواجهة تونس يوم الجمعة، رفقة محمد أبو العلا طبيب المنتخب ومساعديه. (طالع التفاصيل)