اتحاد الكرة لـ في الجول: أرسلنا 8 صناديق بكل الأدوية الخاصة بعلاج كورونا لمنتخب الشباب في تونس

الخميس، 17 ديسمبر 2020 - 16:34

كتب : FilGoal

لاعبو منتخب مصر للشباب يحتفلون بهدف أسامة فيصل في السعودية

قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري إن الاتحاد أرسل 8 صناديق بكل الأدوية بكافة أنواعها والتي طلبها الجهاز الطبي لإسعاف اللاعبين المصابين في منتخب الشباب. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح العطار قائلا: "في خلال 12 ساعة انتهينا من كافة التفاصيل الخاصة بسفر الثنائي الشاب لينضم إلى معسكر المنتخب في تونس".

وواصل "قمنا باستخراج تصاريح التجنيد والسفر والتذاكر وعمل المسحات كل ذلك في أقل من 12 ساعة".

أخبار متعلقة
وصول ثنائي منتخب الشباب إلى تونس سلبية مسحة 14 لاعبا في منتخب الشباب واستمرار إيجابية المصابين رئيس بعثة الشباب يكشف كيف حل ساسي أزمة السيولة المادية

وأكمل "كذلك سافر محمد أبو العلا واثنين من مساعديه، ليساعدوا في علاج المرضى لأنه تم نقلهم إلى فندق للعزل، وذلك لمساندة الجهاز الطبي هناك".

وتابع "كانت هناك مشكلة لأنه لو لم يسافر الثنائي الشاب لاعتبر منتخب الشباب خاسرا ومنسحبا مثلما حدث ضد ليبيا في مباراة تونس".

وأردف "الجهاز الطبي لمنتخب الشباب طلب المساندة وطلب العديد من أدوية علاج فيروس كورونا".

واسترسل "أرسلنا 8 صناديق محملة بكل الأدوية بكافة أنواعها التي طلبها الجهاز الطبي لإسعاف اللاعبين المصابين وربيع ياسين ومساعدتهم على التعافي على أمل لحاقهم بالمباراتين المتبقيتين عقب مواجهة تونس".

وأتم "نتمنى أن يحقق المنتخب نتيجة جيدة ويكمل البطولة ويتأهل من آخر مباراتين".

ووصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد حسام لاعب الجونة إلى تونس للانضمام إلى صفوف منتخب الشباب خلال مواجهة تونس يوم الجمعة، رفقة محمد أبو العلا طبيب المنتخب ومساعديه. (طالع التفاصيل)

منتخب الشباب دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية منتخب مصر للشباب
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك في بيان: لا توجد حالات فساد وتوريط للنادي بسبب قضايا مع لاعبيه الأجانب السابقين 12 دقيقة | الدوري المصري
اتحاد الكرة لـ في الجول: أرسلنا 8 صناديق بكل الأدوية الخاصة بعلاج كورونا لمنتخب الشباب في تونس 20 دقيقة | مصر
ليفاندوفسكي: علينا أن نبدأ المباريات بتركيز وليس عندما تهتز شباكنا 21 دقيقة | الدوري الألماني
لا فوز للجولة الثانية على التوالي.. بواليا يخطف التعادل للجونة أمام المصري 22 دقيقة | الدوري المصري
مدرب سوسيداد: لعبنا ضد أفضل فريق لـ برشلونة منذ فترة طويلة 43 دقيقة | الدوري الإسباني
وصول ثنائي منتخب الشباب إلى تونس ساعة | مصر
فليك: وعدت والدتي بنقاط مباراة فولفسبورج ساعة | الدوري الألماني
مصدر في اللجنة الأولمبية لـ في الجول: فيفا أخطرنا بقرار إعادة تشكيل اللجنة الخماسية بعناصر جديدة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 قرعة الأبطال - برشلونة يتحدى باريس.. أتليتكو ضد تشيلسي.. وبايرن أمام لاتسيو 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 اتحاد الكرة يعلن عقوبة رمضان صبحي وعلي ماهر
قد ينال إعجابك