وصول ثنائي منتخب الشباب إلى تونس

وصل الثنائي مصطفى ميسي لاعب سيراميكا كليوباترا وأحمد حسام لاعب الجونة إلى تونس منذ قليل استعدادا للانضمام إلى صفوف منتخب الشباب.

ويستعد الثنائي للانضمام إلى فريق الشباب لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021 بموريتانيا.

ورافق الثنائي في رحلتهما إلى تونس، محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول ومحمد محمود إخصائي العلاج الطبيعي اللذان حضرا إلى تونس للإِراف على مصابي المنتخب من فيروس كورونا.

ويعاني 14 لاعبا من منتخب الشباب من الإصابة بفيروس كورونا بالإضافة إلى ربيع ياسين المدير الفني للفريق.

واختتم منتخب الشباب تحت 20 عاما استعداداته اليوم الخميس في تونس.

ويلعب المنتخب أمام تونس غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة شمال إفريقيا.

واعتبر الكاف منتخب مصر مهزوما في الجولة الأولى أمام ليبيا بسبب عدم اكتمال القائمة إذ لا يتوفر سوى 14 لاعبا فقط واللائحة تنص على ضرورة تواجد 15 لاعب في قائمة الفريق.