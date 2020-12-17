يونايتد يدافع عن كافاني ببيان رسمي

رد نادي مانشستر يونايتد على البيان الذي أصدره اتحاد الكرة الإنجليزي صباح الخميس حول إدانة مهاجمه إدينسون كافاني بسوء السلوك.

واتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، كافاني بخرق مشدد لقواعد السلوك بسبب منشور عبر حسابه على إنستجرام بسبب العنصرية، بعدما رد على أحد المعجبين بعبارة مسيئة عنصريا عقب فوز يونايتد على ساوثامبتون 3-2 وقام اللاعب بحذف المنشور سريعا.

وجاء بيان مانشستر يونايتد على النحو التالي:-

"صرح اتحاد الكرة الإنجليزي بأنه تم اتهام إدينسون كافاني بسوء السلوك وخرق القواعد، فيما يتعلق بمنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس 29 نوفمبر 2020".

"يُزعم أنه خلافًا لقاعدة الاتحاد الإنجليزي E3.1، كان التعليق المنشور على حساب إنستجرام الخاص باللاعب مهينًا أو مسيئًا أو غير لائق أو أضر بسمعة اللعبة".

"يُزعم أيضًا أن التعليق يشكل تجاوزاً شديداً، بحسب تعريفه وفق قواعد الاتحاد الإنجليزي، حيث تضمن إشارة سواء كانت صريحة أو ضمنية ، إلى اللون و/أو العرق".

"نادي مانشستر يونايتد وجميع لاعبينا ملتزمون تمامًا بمكافحة العنصرية وسنواصل العمل مع الاتحاد الإنجليزي وجنبًا إلى جنب مع الهيئات والمنظمات المعنية الأخرى ومن خلال حملاتنا الخاصة، في هذا الصدد".

"لاحظنا قرار الاتحاد الإنجليزي اليوم بتوجيه الاتهام إلى إدينسون كافاني لرده على وسائل التواصل الاجتماعي على رسالة تهنئة من صديق، بعد مباراة ساوثامبتون".

"إدينسون والنادي يوضحان أنه لم يكن هناك أي نية خبيثة على الإطلاق وراء الرسالة، التي حذفها اللاعب واعتذر عنها بمجرد إبلاغه بأنه قد يكون قد تم إساءة فهمها".

"سينظر اللاعب والنادي الآن في الاتهام على أن يتم الرد قريباً وفقاً للوائح اتحاد كرة القدم".

أمام مهاجم منتخب أوروجواي فرصة لتقديم رد حتى يوم الاثنين 4 يناير 2021.

وكان كافاني قد أعاد نشر صورة عبر "إنستجرام ستوري" لتهنئة أحد متابعيه، ورد عليه قائلا “Gracias negrito”، الأمر الذي اعتبره البعض إهانة عنصرية.

وكلمة "Negrito" في الإسبانية تعني "الشخص الأسود الصغير"، لكنها تُستخدَم في سياق ودي ببعض دول أمريكا الجنوبية.

لكن الاتحاد الإنجليزي وجه الاتهام إلى كافاني بخرق قواعد السلوك زاعما أن عبارته كانت (مهينة أو مسيئة أو غير لائقة أو أساء إلى سمعة اللعبة).

ويأتي ذلك وفقا لقواعد السلوك في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب الإشارة سواء صراحة أو ضمنية إلى اللون أو العرق أو الأصل العرقي.