رابطة الدوري الإنجليزي تعلن تمديد شراكتها مع بي إن سبورتس حتى 2025

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان رسمي توقيع عقد جديد مع بي إن سبورتس، لتمتد شراكة البث بينهما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى عام 2025.

وأشارت الرابطة في البيان: "هذه الصفقة ستستمر في الفترة من 2022-2025، ويعني أن بي إن سبورتس ستبث كل الـ380 مباراة مباشرة في كل موسم في 24 دولة في المنطقة".

وتعد شركة بي إن سبورتس شريكة البث في المنطقة منذ عام 2013.

وصرح ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قائلا: "نحن سعداء لتوقيع صفقة كبيرة مع بي إن سبورتس".

وواصل "تلك الشركة تعد شريكا منذ وقت طويل ونقدره كثيرا. لديهم سجلا رائعا من تقديم محتوى اعلى أعلى مستوى للدوري الإنجليزي الممتاز عبر كل منصاتها".

وأكمل "أنديتنا لديها ملايين من الجماهير الشغوفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبي إن سبورتس لعبت دورا هاما في تسويق الدوري ومساعدته على التواصل بين تلك الجماهير وأنديتنا ولاعبينا".

واستطرد "تغطية كل مباراة بشكل خاص وكذلك دعم كبير للبرمجة والمحتوى الرقمي ساعدنا على زيادة الاهتمام بأنديتنا، ونتطلع للاستمرار في تلك الشراكة الرائعة معهم".

وتحدث ناصر الخليفي رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية قائلا: "نحن سعداء لتجديد شراكتنا الموثوقة والتي بدأت منذ وقت طويل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حتى عام 2025".

وواصل "هذه الصفقة توضح أن ملاك الحقوق الذين يقومون بكل ما يمكنهم لحماية حقوق الملكية، يقومون كذلك بكل ما لديهم لحماية قيمة حقوقهم الإعلامية".

وأتم "بي إن فخورة لكي تكون شريكا لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع لكي نلهم ونمتع ملايين الجماهير في المنطقة في طريقنا إلى كأس العالم وغيرها من الأعوام المقبلة".